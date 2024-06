Des impressionnants murs de neige prolongent la fermeture du col du Nufenen

Des impressionnantes accumulations de neige le long de la route rendent les travaux de déblaiement du col du Nufenen difficiles. Par conséquent, l’étape reine du Tour de Suisse ne passera pas par le col comme prévu.

Le panneau routier indiquant All'Acqua et les 23 kilomètres qui le séparent d'Airolo émerge à peine de la neige, alors que des bulldozers et des techniciens travaillent sans relâche, encadrés par des murs qui, à certains endroits, atteignent 10 mètres: voilà à quoi ressemble le col du Nufenen ces derniers jours. Le col relie le Valais au Tessin et culmine à 2478 mètres.

Plusieurs vidéos et photos montrent un paysage blanc qui ferait penser aux mois d'hiver plutôt qu'au mois de juin. Cette année, les importantes chutes de neige de fin de saison ont entraîné des accumulations de neige comme on n'en avait pas vu depuis longtemps et le franchissement des cols alpins s'est avéré plus difficile que prévu.

Impossible pour le Tour de Suisse

L'ouverture du col du Saint-Gothard, par exemple, a eu lieu plus tard que d'habitude, à la fin du mois de mai, tandis que les travaux de réouverture de la route du col du Nufenen sont toujours en cours. La route devrait rester fermée au moins jusqu'au 14 juin.

A cette date était prévue l'étape reine du Tour de Suisse. Celle-ci devait initialement mener de Locarno à Blatten-Belalp en passant par le col du Nufenen en Valais, ce qui sera impossible. La direction du Tour de Suisse étudie actuellement deux itinéraires alternatifs avec les autorités des cantons du Valais, du Tessin et d'Uri.

RSI/ainh