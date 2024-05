Une étape-reine avec un point d'interrogation

Une semaine et demie avant le départ du Tour de Suisse (09-06.06), les organisateurs ont présenté en conférence de presse le peloton qui sera mené par le vainqueur de l'an dernier Mattias Skjelmose. La neige abondante sur les cols est par ailleurs source d'inquiétude.

Outre Skjelmose, deux autres anciens vainqueurs du Tour de Suisse ont annoncé leur participation: le champion olympique Richard Carapaz et l'ancien vainqueur du Tour de France Egan Bernal. Deux autres noms prestigieux figurent sur la liste de départ provisoire de la 79e édition: la star du sprint Mark Cavendish et le champion olympique de VTT Tom Pidcock.



Mais ce sont bien entendu les meilleurs coureurs suisses qui seront au centre de l'attention, avec à leur tête Marc Hirschi et les deux spécialistes du contre-la-montre Stefan Bissegger et Stefan Küng. Les organisateurs ont également annoncé la participation de Mauro Schmid, Johan Jacobs et Fabian Lienhard, qui auront le plaisir de rouler véritablement à domicile avec le départ de la 3e étape le 11 juin à Steinmaur.

L'étape-reine sur la sellette

Le Tour de Suisse se terminera par un contre-la-montre en montagne de 15 km entre Aigle et Villars-sur-Ollon, qui clôturera un tour taillé sur mesure pour les grimpeurs de haut niveau, avec près de 19'000 mètres de dénivelé répartis sur 950 km.



Un point d'interrogation subsiste néanmoins quant au franchissement des cols en raison de l'abondance de neige en altitude. Notamment l'étape-reine, entre Locarno et Blatten-Belalp en Valais via le col du Nufenen, qui incite le plus à la prudence. L'arrivée en côte au col du Gothard à la fin de la 4e étape devrait moins poser problème.

ats/fg