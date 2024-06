Une course contre le métro, du kérosène solaire et un hôtel à coraux

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Vous êtes en quête d'une balade cet été? A Lausanne, vous pouvez découvrir des jardins éphémères sur 6 kilomètres le long des rives du Léman. Entre poésie et réflexion, le parcours invite à repenser notre rapport à l'eau et à redéfinir la ville de demain.

.

À Lausanne, l’humain a été plus rapide que le métro m2 entre Ouchy et Croisettes / 12h45 / 2 min. / vendredi à 12:45

Une course contre le métro

Qui est le plus rapide entre l'être humain et la machine? C'est le défi relevé par les participant·es au m2 challenge, la semaine passée. Une course entre 3 équipes de relais et une rame du métro lausannois, entre Ouchy et Croisettes, rails, tunnels et trottoirs.

>> En savoir plus : L'humain plus rapide que le métro lausannois M2 entre Ouchy et Croisettes

Keystone/EPA - Divyakant Solanki Une application pour protéger les employés de chantier de la canicule est lancée à Genève / Le 12h30 / 1 min. / jeudi à 12:39

Une App canicule pour les chantiers

Comment protéger la santé des personnes travaillant en extérieur, notamment sur les chantiers, durant les périodes de grandes chaleurs? Le canton de Genève vient de lancer une application à destination des entreprises, pour proposer des mesures en lien avec les températures, l'humidité, l'ensoleillement ou encore la pénibilité du travail.

.

Une startup suisse développe une technologie pour fabriquer du kérosène vert destiné à l'aviation / 19h30 / 2 min. / vendredi à 19:30

Du kérosène solaire

C'est une centrale d'un genre nouveau que vient d'inaugurer une start-up suisse, à Jülich, en Allemagne. Son nom: DAWN. Comme la promesse d'une aube nouvelle, celle d'un kérosène synthétique et renouvelable, pour remplacer les carburants actuels du secteur aérien et permettre une future neutralité carbone.

>> En savoir plus : A Jülich, Synhelion produit ses premiers fûts de kérosène solaire

.

Des larves de coraux ont fait leur apparition dans le récif artificiel aux Philippines. [RTS]

Un hôtel à coraux

A première vue, on dirait un empilement de pots, où ranger ses plantes. Mais en réalité, il s'agit d'un mur de béton, imprimé en 3D puis recouvert d'argile de terre cuite et immergé au fon de l'Océan. Son but: offrir un refuge aux coraux, comme un hôtel où ils peuvent s'installer. Ce projet est porté par une start-up zurichoise pour lutter contre la disparition des coraux.

>> En savoir plus : Une start-up suisse installe des structures 3D pour que les coraux se sentent comme chez eux

.

© NEWCASTELUNITED.COM Eurêka - Des maillots pour malentendants qui vibrent pour faire vivre l’ambiance du stade / Eureka / 2 min. / jeudi à 06:48

Un maillot pour vibrer

Permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de vivre pleinement l'ambiance d'un match de foot. C'est l'objectif d'un nouveau maillot développé par le club anglais de Newcastle, destiné à ses supporters. Grâce à la technologie "haptique", il capte le bruit des tribunes et le traduit, en temps réel, en vibrations.

.

Ma vie de Courgette / Grand Angle / 3 min. / le 15 octobre 2016

Le succès du cinéma suisse d'animation

De Yok-Yok, créé par Etienne Delessert, à Max & co des frères Guillaume, en passant par les tableaux animés de Georges Schwitzgebel et Zoltan Horvath, le cinéma d'animation suisse est presque une tradition. Et une tradition qui se porte bien, avec cette année encore la présence de Sauvages de Claude Barras au festival de Cannes.

>> En savoir plus : Le cinéma d'animation

Et sinon, c'était la dernière édition de la saison. Je vous abandonne quelques semaines pour l'été, mais vous promets des surprises pour la rentrée. Et en attendant, je vous laisse avec le tube du moment et - qui sait - de l'été: Barbaras Rhabarberbar. Ou comment une chanson virelangue en allemand a conquis les réseaux sociaux.



Bonne écoute, bel été et rendez-vous le lundi 26 août!