La 6e étape raccourcie

Les organisateurs du Tour de Suisse ont été contraints de raccourcir la 6e étape. Les coureurs s'élanceront finalement du Centre nordique de la Vallée de Conches à Ulrichen.

Cette étape du vendredi 14 juin devait initialement relier Locarno (TI) et Blatten-Belalp (VS) via le col du Nufenen, mais la neige en a décidé autrement.

L'itinéraire alternatif envisagé pour cette étape-reine - via les cols du Gothard et de la Furka - ne pourra pas non plus être emprunté, regrettent les organisateurs.

ats/pza