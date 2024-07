Le suivi de la 47e édition du Paléo Festival

Le groupe genevois Yalla Miku et le chanteur lausannois Sami Galbi inaugurent cette 47e édition, respectivement sous le Club Tent à 16h30 et sur la scène Belleville à 17h30.

Tous deux ont la particularité de partager le même label, Bongo Joe Records, qui a fêté ses dix ans d'existence fin 2023. Yalla Miku rassemble principalement des musiciens et musiciennes des formations Hyperculte et Cyril Cyril, auxquels se sont ajoutés Samuel Ades, Ali Boushaki et Anouar Baouna. Le répertoire de ce supergroupe explore le folklore gnawa et érythréen tout en piochant dans le krautrock et le punk.

>> A voir, un portrait du groupe Yalla Miku (12h45 du 7 juillet 2023) : Portrait du groupe Yalla Miku qui réunit des musiciens genevois et d'autres issus de la migration / 12h45 / 2 min. / le 7 juillet 2023

Le Lausannois Sami Galbi se distingue quant à lui par un répertoire qui se réapproprie les traditions du Maghreb. Ses chansons sont un cocktail détonnant, un subtil mélange entre raï et électro-pop qui séduit déjà loin à la ronde.

