Info Verso - Le travail des journalistes décrypté

Une fois par semaine, la rédaction sportive de la RTS se lâche sur RTSsport.ch et Youtube avec la capsule "Décrassage". Une vidéo au ton décalé, parfois un peu plus subjectif que dans le poste, costumes et actor studio en prime. Mais le fond est irréprochable et les infos vérifiées.

Une manière de séduire un public qui ne regarde ou nʹécoute peu ou plus la TV et la radio, dans la bonne humeur. Lʹoccasion aussi dʹaborder le sport sous un angle original, quʹil sʹagisse de la sexualisation des athlètes ou des liens entre sport et politique. Interview (revers) croisée dʹElodie Crausaz et de Stefan Renna, journalistes RTS Sport.