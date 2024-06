Les Bullois acceptent le crédit pour le Musée gruérien et la Bibliothèque

Les citoyens de Bulle (FR) ont accepté dimanche un crédit de 19,85 millions de francs en faveur de l'agrandissement et de la rénovation du Musée gruérien et de la Bibliothèque. Le projet, soutenu par les autorités, était contesté par un référendum venant de l'UDC.

Le oui l'a emporté par 55,61% des voix, le corps électoral bullois suivant ainsi la position défendue tant par le Conseil communal que par la majorité du Conseil général. Les lieux concernés par le crédit sont emblématiques du chef-lieu gruérien et de ses quelque 27'000 habitants.

L'investissement doit permettre de "répondre aux besoins actuels et futurs de l'institution et de ses publics croissants et variés, mais aussi de satisfaire aux exigences énergétiques du XXIe siècle", a estimé un exécutif, unanime derrière le projet. Durant la campagne, ce dernier a mis en exergue quatre axes.

Rénovation complexe

Il s'agit de répondre aux besoins du public, de faire rayonner la culture et le patrimoine locaux, d'accroître la durabilité et l'efficience énergétique et d'améliorer le fonctionnement administratif de l'institution.

En 2020, après le concours d'architecture, un chiffrage sommaire des dossiers avait été réalisé. Le dossier du lauréat était alors estimé à 8,5 millions de francs, avant toute étude et sans aucune rénovation. Quatre ans plus tard, après deux crédits d'études et l'intégration d'une rénovation totale, y compris l'annexe de 2002 dans l'aile ouest, le projet excède 19,8 millions, dont 8 millions pour la mise à jour technique.

Le coût tient compte de la complexité de la rénovation d'un bâtiment tel qu'une bibliothèque et un musée avec ses nombreux publics, ses collections et ses expositions. En décembre, le Conseil général a soutenu le projet soumis à la population à une très large majorité, soit 43 voix pour, 6 contre et aucune abstention.

Déficit montré du doigt

Une mise à jour du principal centre culturel de la ville est urgente pour répondre aux besoins de la commune, dont la démographie est en "pleine croissance", "au coeur d'une région touristique", a relevé le Conseil communal en lançant sa campagne à fin avril. En 1978, lors de l'inauguration du site, Bulle ne comptait que 7500 habitants.

Les tenants du référendum ont motivé leur opposition au projet en raison de l'ampleur de l'investissement au regard d'un budget communal 2024 qui présente un déficit de 6,5 millions de francs. L'UDC a déposé sa demande de référendum à fin janvier déjà, avec quelque 2000 signatures, alors que 1747 étaient nécessaires.

Pas de commune unique en Gruyère

Les Gruériens ont balayé de manière consultative l'idée de poursuivre le processus susceptible de conduire à la création d'une commune unique à l'échelon du district du sud fribourgeois. Une telle entité rassemblerait 25 communes et plus de 60'000 habitants.

Le non l'a emporté dans 22 communes. Seules Broc, Haut-Intyamon et Bellegarde, cette dernière étant l'unique entité de langue allemande du district, ont voté oui. Même le chef-lieu Bulle, avec ses quelque 27'000 habitants et sa croissance démographique, a répondu négativement à la consultation, avec un score de 54,51%.

Le comité de pilotage devra déterminer maintenant le sort réservé au dossier, sachant que rien n'avait été fixé préalablement.

