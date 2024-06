La grande coalition de la droite, des socialistes et du centre reste majoritaire au Parlement européen

En Une des journaux dans le monde ce lundi: les élections européennes. La presse analyse et commente la poussée de l'extrême droite au Parlement de l'UE. Sans oublier le bon score du Parti populaire européen (PPE), qui renforce sa position de première force au sein de l'hémicycle. "Le centre tient bon, mais l'extrême droite continue de faire des ravages", titre le New York Times.

La presse internationale s'intéresse surtout à la France. La décision de dissoudre le Parlement national après la victoire du RN aux européennes est qualifiée tour à tour de "choc", de "surprise" ou "encore de séisme politique". Et de spéculer sur les conséquences du choix du président Emmanuel Macron. Crise politique aux conséquences imprévisibles pour El País; élections qu'il "a toutes les chances de perdre" pour The Times; "un pari fou", pour Le Soir. Ça passe ou ça casse. Et si ça casse, le président du RN Jordan Bardella pourra s’installer à Matignon.

Pour le Washington Post, c'est plutôt la preuve qu'Emmanuel Macron a entendu les critiques. Le président français fait le pari que le vote protestataire s’est exprimé majoritairement aux élections européennes et que les gens voteront différemment lorsqu’il s’agira de la France.

Les grands perdants de ces élections ne passent pas non plus inaperçus. Les écologistes ont dégringolé de la 4e à la 6e place au sein de l’assemblée. C’est un sujet d’inquiétude pour The Guardian, car leur défaite signifie des vents contraires encore plus fort contre le Pacte vert européen et un affaiblissement des ambitions en matière de lutte contre le dérèglement climatique.