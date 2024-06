La dissolution de l'Assemblée nationale pourrait propulser le Rassemblement national à Matignon

La dissolution de l'Assemblée nationale française annoncée dimanche par Emmanuel Macron après la défaite de son parti aux élections européennes était inévitable, selon le politologue Luc Rouban. Elle pourrait aussi mener à une cohabitation avec le Rassemblement national, un "cadeau empoisonné" à ses yeux.

Dimanche, aux élections européennes, le parti de la majorité présidentielle emmené par Valérie Hayer a obtenu 14,56% des voix, contre presque 40% pour l'extrême droite (31,47% pour le Rassemblement National (RN) de Jordan Bardella et 5,47% pour Reconquête! de Marion Maréchal).

Emmanuel Macron a donc répondu à cette défaite par l'annonce d'une dissolution de l'Assemblée nationale. La population française se rendra à nouveau aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains pour choisir ses députés.

C'est donc une campagne éclair qui s'annonce et les grandes manoeuvres ont déjà commencé. La dissolution sonne comme un "coup de tonnerre" autant qu'un "coup de poker", au moment où "il y a une très forte volonté de la part des Français de sanctionner le président de la République", souligne la sondeuse Céline Bracq, directrice générale de l'institut Odoxa.

"Un cadeau empoisonné" pour le RN

Luc Rouban, politologue et directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), estime lui que "l'idée d'une dissolution était dans l'air", mais il ne pensait pas qu'elle serait "si rapide". Un avis partagé par les acteurs politiques. Ils l'attendaient plutôt pour la rentrée, "au moment du budget". Mais "Emmanuel Macron n'avait guère le choix", souligne-t-il lundi dans La Matinale. "S'il n'avait rien fait, il est évident qu'il aurait été extrêmement vulnérable à des critiques qui auraient dénoncé son manque de sens démocratique."

La dissolution est une manière d'affaiblir le RN et de montrer aux Français qu'ils ne sont pas si bons gestionnaires que ça Luc Rouban, politologue

Cette dissolution pourrait permettre une cohabitation avec le RN. "Un cadeau empoisonné" pour les leaders du RN, réagit Luc Rouban. "Accéder au gouvernement, (...) c'est prendre des responsabilités (...), donc prendre des risques. C'est une manière de les affaiblir et de montrer aux Français qu'ils ne sont pas si bons gestionnaires que ça."

L'idée, pour le chef d'Etat français, est de donner un avant-goût aux Français de ce à quoi ressemblerait leur pays sous la direction du RN. Le parti d'extrême droite devra en effet, s'il arrive en tête aux législatives, faire face à la réalité. En cas d'insatisfaction du peuple, il pourrait donc perdre l'élection présidentielle en 2027, mais c'est un pari risqué, estiment les macronistes qui ne sont pas sereins face à l'issue des législatives.

Une équation à trois blocs

Après ce scrutin, le paysage politique français est plus que jamais scindé en trois blocs, avec une extrême droite en position de force, une gauche morcelée et un camp central pris en étau.

Le Rassemblement national se dit "prêt à exercer le pouvoir", a encore affirmé Marine Le Pen dimanche. "Jordan Bardella a été élu député européen, donc il a déjà l'onction populaire" et "c'est notre candidat pour aller Matignon", a annoncé lundi le vice-président du parti Sébastien Chenu.

Dans le camp présidentiel, on s'est déjà mis au travail. Emmanuel Macron a réuni son gouvernement dès dimanche soir et il a promis de s'exprimer cette semaine pour dire "l'orientation" qu'il croit "juste pour la nation". Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et patron du parti Renaissance, a lancé un appel à "la mobilisation de toutes les forces républicaines", alors que la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot a souhaité "une dynamique nouvelle".

A gauche, les tractations risquent d'être ardues entre les partis de gauche qui se sont divisés durant la campagne des Européennes avec des piques acérées entre les socialistes et la gauche radicale. Les patrons du Parti socialiste, Olivier Faure, et du Parti communiste, Fabien Roussel, ainsi que le député insoumis François Ruffin ont cependant appelé lundi à un "front populaire" pour les législatives. Pour la direction de la France insoumise, ce rassemblement doit se faire "autour du programme de la Nupes".

Une "situation sociale dure" avec un Premier ministre RN

Alors qu'un votant français sur deux ne s'est pas prononcé dimanche, il y a des réserves de voix. Mais le politologue Luc Rouban doute qu'"elles profitent à la gauche". "La sociologie des abstentionnistes est très proche de celles des électeurs du RN. Donc, s'il y avait une mobilisation des abstentionnistes pour les législatives, le RN pourrait être plutôt gagnant que la gauche", avance-t-il.

Il ne prédit pas non plus d'unité nationale contre le RN à cause du "délai très court". "Les forces politiques de gauche auront du mal à s'organiser, à lancer une véritable campagne qui puisse convaincre."

Et d'ajouter: "Si jamais le RN arrivait à (placer) un Premier ministre à Matignon, on aurait une situation sociale certainement extrêmement dure parce que la gauche et la gauche radicale entendront s'y opposer et déclencheront certainement des manifestations très importantes."

