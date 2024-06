Un quart de la population suisse concernée par les élections européennes 

Près de deux millions de personnes vivant en Suisse sont appelées à voter lors des élections européennes. Il s’agit de binationaux et de citoyennes et citoyens européens. La plupart des ambassades ouvriront des bureaux de vote pour leurs ressortissants dimanche.

La France ouvrira par exemple 50 bureaux de vote rien qu'en Suisse romande, notamment à Genève, Lausanne, Porrentruy et Sion. Ces élections concernent donc également l'Helvétie ."La Suisse est au centre de l'Union européenne", rappelle vendredi dans La Matinale Andreas Schwab, eurodéputé allemand de la CDU et président de la Délégation pour les relations avec la Suisse.

"Tous les collègues passent par la Suisse à un moment donné. Tous les sujets passent par la Suisse. Tous les camions passent par la Suisse", illustre Andreas Schwab. "La Suisse est économiquement très fortement impliquée", estime l'eurodéputé. Selon lui, il ne faut pas nier "cette grande influence, même si la Suisse est un pays tiers".

Des lois européennes concernent la Confédération

Le Parlement européen est un peu l'équivalent du Conseil national, à l'échelle de l'Europe. Les futurs 720 eurodéputés qui seront élus d'ici dimanche soir décident des lois et votent le budget, au même titre que l’autre chambre (le Conseil des ministres).

De nombreuses lois et règlements européens concernent également la Suisse. Par exemple, "la législation que nous adoptons en matière de protection de l'environnement a un impact sur la Suisse", explique Petros Mavromichalis, ambassadeur de l'Union européenne auprès de Berne, rappelant que la Suisse et l'Union européenne ont des cours d'eau et des fleuves en commun.

"Nous devons nous préparer à un environnement plus hostile et tout cela concerne aussi la Suisse Petros Mavromichalis, ambassadeur de l'Union européenne en Suisse

Petros Mavromichalis cite également le domaine de la sécurité et de la défense. "Nous devons nous préparer à un environnement plus hostile et tout cela concerne aussi la Suisse", estime l'ambassadeur.

Certains dossiers au cœur de la législature 2024-2029 pourraient particulièrement intéresser la Confédération, par exemple la révision du code des douanes ou la création d’une union des marchés des capitaux.

Le Parlement européen devra donner son feu vert aux accords bilatéraux

Des négociations sont en cours depuis mars pour revoir les accords bilatéraux entre Berne et l'Union européenne. Ces négociations se tiennent entre la Commission européenne et le Conseil fédéral. Mais le Parlement européen aura le dernier mot et donnera – ou non - son feu vert au résultat final de ces accords.

La future sensibilité du Parlement européen aura donc un impact également à ce niveau pour la Suisse. En cas de progression des nationalistes, l'Union européenne sera plus dure, analyse Andreas Schwab, car "la seule chose qui intéresse les nationalistes, c'est d'être dur avec les gens des pays extérieurs". L'eurodéputé allemand de la CDU précise toutefois qu'il ne croit pas à un virage à droite du Parlement européen.

"Entre la Suisse et l'Union européenne, nous avons besoin d'une reconnaissance mutuelle et d'une compréhension des problèmes spécifiques des deux parties", conclut Andreas Schwab.

Sujet radio: Julie Rausis

Adaptation web: Julie Liardet