Les transports publics suisses sont "sûrs" pour les passagers

Les transports publics sont un moyen sûr de voyager en Suisse, indique l'Office fédéral des transports (OFT) dans son rapport annuel 2023 sur la sécurité. L'OFT souligne toutefois que les entreprises de transports doivent faire des efforts concernant les victimes collatérales et celles d'accident de travail.

Les trains, les funiculaires et les bateaux sont des moyens de transport spécialement sûrs, relèvent l'OFT dans son rapport sur la sécurité 2023. Aucun passager de ces moyens de transport n'est décédé l'année dernière et le nombre de blessés graves se situe dans une fourchette à un chiffre.

Si les trams et les bus sont également considérés comme "sûrs", les usagers qui se blessent lors de freinages brusques, en montant à bord ou en descendant du véhicule sont plus nombreux, relève l'OFT.

Douze personnes "tierces" décédées en 2023

Si les passagers peuvent voyager en sécurité, la situation est plus sombre du côté des employés des compagnies de transports publics et les tiers impliqués dans les accidents. En 2023, deux employés ont trouvé la mort dans un accident de travail et 12 personnes "tierces" sont décédées. Cette catégorie comprend notamment des personnes qui se trouvaient sans autorisation sur les rails de chemin de fer et les usagers de la route morts suite au non-respect des règles de circulation ou à de l'imprudence.

Dans son rapport annuel, l'OFT a également passé sous la loupe la sécurité du transport de marchandises. Malgré le déraillement d'un train dans le tunnel du Gothard en août dernier - et ses vastes répercussions - , l'OFT estime que le fret ferroviaire peut être qualifié de "sûr". En matière de sécurité dans le transport de personnes et de marchandises, la Suisse conserve sa troisième place en comparaison internationale, derrière le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

ats/fgn