La droite française se déchire sur une possible alliance avec le RN en vue des législatives

Les quatre principaux partis de gauche - La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), Les Ecologistes et le Parti communiste français (PCF) - ainsi que le mouvement Place publique de Raphaël Glucksmann et Générations, ont trouvé un terrain d'entente lundi soir et appelé à "des candidatures uniques dès le premier tour" des législatives le 30 juin.

Les tractations ont repris mardi matin, pour affiner un programme commun et répartir les 577 circonscriptions. Mais le choix d'un chef de file reste en suspens. "Ce ne sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon", a estimé Raphaël Glucksmann, excluant également d'être lui-même candidat au poste de Premier ministre en cas de succès, pour mieux suggérer le nom de l'ex-secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.

Le cas Mélenchon crispe aussi les chefs de partis, à l'instar du socialiste Olivier Faure, qui a estimé sur TF1 qu'"il n'y a pas de logique" à ce que le leader insoumis "soit le candidat" de la gauche pour Matignon. "Il n'était pas dans les discussions" lundi, a souligné Fabien Roussel du PCF sur France 2, ajoutant que les partis sont "en train de construire autre chose".

"La question [de Jean-Luc Mélenchon] n'est pas consensuelle dans cet accord", a reconnu l'écologiste Sandrine Rousseau sur LCI, évoquant, elle aussi, l'option Laurent Berger, mais aussi celle de l'insoumis François Ruffin.

Les candidatures devront être déposées entre mercredi et dimanche, alors que la campagne électorale pour le premier tour débutera lundi prochain.