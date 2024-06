Le pari du président français "est de trouver une majorité plus forte", affirme Marc Ferracci

Marc Ferracci, ex-député des Français de Suisse et du Liechtenstein et proche du président de la République française, affirme que la stratégie d'Emmanuel Macron ne vise pas à mettre l'extrême droite au pouvoir, mais plutôt à consolider une nouvelle majorité.

Invité mardi dans La Matinale de la RTS, Marc Ferracci déclare qu'il se présentera aux élections législatives afin de poursuivre sa représentation des Français de Suisse et du Liechtenstein à l'Assemblée nationale.

Bien qu'il soit un proche d'Emmanuel Macron, puisqu'il a été son conseiller ainsi que son témoin de mariage, et vice versa, il insiste sur le fait qu'il ne faisait pas partie des initiés. Il affirme n'avoir pas été mis au courant du projet de dissolution de l'Assemblée française. Selon lui, "l'enjeu de cette dissolution, indépendamment de la manière dont elle a été décidée, est de clarifier la situation politique".

Pour passer au deuxième tour, des alliances seront nécessaires

Selon une analyse de France Info sur les élections européennes, le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête dans 32'000 des 35'000 communes françaises, soit dans le 93% d'entre elles.

Cependant, Marc Ferracci souligne une distinction importante entre les deux élections: les législatives françaises et les européennes ne sont pas identiques. Les législatives françaises se déroulent en deux tours, elles nécessitent la capacité de former des alliances. De plus, les enjeux ne sont pas les mêmes.

Le RN n'a pas de programme viable pour gouverner la France, estime l'ex-député des Français de Suisse. Marc Ferracci souligne que leurs propositions, notamment en matière de dépenses publiques, pourraient entraîner des difficultés économiques majeures. Leur programme, qui a été chiffré par des institutions indépendantes, "coûterait plus de 120 milliards d'euros par an", alors que la France comptabilise déjà plus de 3000 milliards d'euros de dette. "Nous devons réduire nos déficits publics pour protéger notre modèle social", rappelle-t-il.

Le RN nourrit la colère, mais n'a pas de vision pour la France

L'ancien député des Français de Suisse critique le RN pour son approche populiste, qui consiste à exploiter la colère et le ressentiment des citoyens sans proposer de solutions concrètes et réalisables. Il insiste sur le fait que ces tactiques ne constituent pas un programme politique, ni une vision pour l'avenir du pays.

Marc Ferracci affirme que la dissolution de l'Assemblée française n'est pas une manoeuvre politique d'Emmanuel Macron visant à permettre au RN de s'emparer du pouvoir, afin de placer les Français devant un fait accompli. Selon lui, donner le pouvoir à l'extrême droite n'est jamais une bonne stratégie. Il souligne que dans d'autres pays, comme la Hongrie ou la Pologne, une fois que l'extrême droite accède au pouvoir, elle franchit des seuils qui deviennent rapidement irréversibles.

"Je pense que le président de la République n'a pas fait ce calcul. Très clairement, à mon avis, il a pris un pari. Et comme tout pari, il comporte une part de risque. Mais son objectif est d'obtenir une majorité plus forte pour continuer à transformer le pays", explique-t-il.

Si le Rassemblement national devait remporter les élections législatives françaises et que Jordan Bardella devenait Premier ministre, le parti Renaissance aurait pour mission d'assumer un rôle d'opposition constructive. "Il devrait continuer à expliquer de manière concrète les implications des mesures, des actions et des propositions du RN", déclare fermement Marc Ferracci.

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Adaptation web: Miroslav Mares