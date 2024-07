"Tu-Ta-Tut", le klaxon emblématique des cars postaux, résonne depuis 100 ans en montagne

Inchangée depuis 1924, la bien connue mélodie de l'avertisseur à trois tons des cars postaux est probablement le signe le plus distinctif qui caractérise les véhicules jaunes. Elle est aussi très réglementée.

Le fameux "Tu-Ta-Tut" a évité bien des frayeurs aux automobilistes en route vers les sommets suisses. Depuis déjà 100 ans, la très autoritaire mélodie des cars postaux résonne dans nos montagnes.

Introduits en 1924, ces klaxons étaient aussi utilisés à l'époque par des voitures privées, a rappelé cette semaine CarPostal dans un communiqué. Ils sont composés de trois cornes métalliques fixées au bas des cars postaux et peuvent atteindre les 120 décibels.

Une utilisation réglementée

Réglementée légalement, l'utilisation de cet avertisseur à trois tons est limitée aux routes postales de montagnes, reconnaissables grâce au panneau représentant un cor jaune sur fond bleu qui les borde. Ainsi, seuls 700 des 2300 cars postaux sont équipés de ce klaxon spécial, aussi appelé "cor postal."

"De nos jours, personne ne sait combien il existe encore de routes postales de montagne en Suisse étant donné que leur signalisation est régie par les cantons depuis 1992", détaille encore CarPostal sur son site. Ces routes ne sont donc répertoriées nulle part.

Un klaxon fait main

Chaque corne est fabriquée à la main par l'entreprise Moser-Baer à Sumiswald (BE), à partir de laiton et d'aluminium. Elle est ensuite recouverte d'une fine couche de nickel pour la protéger des intempéries. Une fois assemblé, l'instrument est installé sous le plancher à l'avant du véhicule.

Les trois notes qu'il joue - do dièse, mi et la - sont tirées de l'ouverture de l'opéra "Guillaume Tell" de Gioachino Rossini.

>> Les cars touristiques menacés, Archive RTS du 3 août 1996 : Les cars touristiques menacés / Le Téléjournal / 1 min. / le 3 août 1996

doe avec ats