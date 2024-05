Susanne Wille devient la nouvelle directrice de la SSR

Réunis en assemblée samedi, le Conseil d'administration et l'assemblée des délégués ont nommé Susanne Wille à la tête de la SSR, en remplacement de Gilles Marchand. Elle entrera en fonction le 1er novembre prochain.

Ancienne animatrice de l'émission d'actualité "10 vor 10", Susanne Wille devient la première femme à diriger la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

Celle qui dirige depuis 2020 le département culture de SRF succède à Gilles Marchand, qui avait annoncé son départ en janvier dernier.

>> Relire : Gilles Marchand, directeur général de la SSR, va quitter son poste

"Pleine conscience des défis à venir"

Susanne Wille va prendre cette nouvelle fonction en "pleine conscience des défis à venir", a-t-elle déclaré samedi à Berne. Elle se réjouit de pouvoir apporter son expérience pour repenser l'entreprise.

"Les prochaines années ne seront pas faciles", a-t-elle admis. "Ma tâche sera d'apporter de bons arguments pour montrer ce qu'amène la SSR et pourquoi on en a besoin. Je vais écouter et tâcher de comprendre les avis parfois différents", a-t-elle ajouté.

La nouvelle directrice dit également vouloir changer l'entreprise et amener de nouvelles perspectives. "Je me positionne pour une SSR proche des gens, qui écoute et qui prône l'échange. Pour une SSR en qui on peut avoir confiance et en qui on peut s'identifier. Pour une SSR qui sait d'où elle vient, mais qui sait aussi se remettre en question et se transformer", a déclaré la journaliste âgée de 50 ans.

Polyglotte et dotée d'un vaste réseau

Susanne Wille est une dirigeante expérimentée doublée d’une habile communicatrice, polyglotte qui, après avoir occupé différentes fonctions dans les domaines les plus variés, peut compter sur un vaste réseau. Elle apporte également un grand savoir-faire en matière de transformation numérique, ainsi que des compétences éprouvées dans les domaines du management et de la stratégie.

La nouvelle directrice a passé plus de vingt ans devant la caméra dans diverses émissions de SRF et dirige depuis quatre ans son département culturel.

De grandes tâches attendent désormais Susanne Wille et la direction de la SSR, comme la répartition des concessions, la baisse des recettes et la votation sur la baisse des redevances radio-TV prévue pour 2026. L'organisation de l'Eurovision en 2025 sera également un défi.

RTSinfo