Une Rage Room, des voitures de location électriques et un minéral caméléon

"Les histoires d'amour finissent mal, en général", chantaient les Rita Mitsouko. Mais pas toujours. On peut aussi transformer sa relation, pour le meilleur. C'est ce que racontent Aurélie Cuttat et Christine Gonzalez dans leur nouvelle série de podcasts, Le royaume des ex.

Visite du Musée des synthétiseurs à Fribourg avec le chanteur des Young Gods / 19h30 / 2 min. / le 4 juin 2024

Le musée du synthé

Saviez-vous que Fribourg abrite un musée entièrement consacré aux synthétiseurs? On en compte plus de 800 dans ses rayons, ainsi que 200 orgues et des milliers de composants électroniques. Visite guidée avec Franz Treichler de The Young Gods, passionné de ce genre de machines.

On a testé pour vous: une rage room à Cernier / Couleurs locales / 3 min. / le 4 juin 2024

Une salle pour tout casser

On connaissait les Escape Rooms, voici désormais les Rage Rooms. Le concept? On vous équipe d'un masque et d'une combinaison, on vous enferme dans une salle et c'est parti. A coups de batte de baseball, vous pouvez casser toute une collection d'objet récupérés à la déchèterie. Mais est-ce vraiment une bonne manière de passer ses nerfs? Tout dépend l'origine de sa frustration.

Swiss E-Car - AEW Eurêka - Swiss E-car, une nouvelle plateforme pour louer des voitures complètement électriques / Eureka / 2 min. / jeudi à 06:48

Des voitures de location électriques

Louer une voiture quand on en a besoin plutôt qu'en posséder une, c'est bien. Mais si elle est électrique, c'est mieux. C'est ce que propose une société argovienne. Originalité, il s'agit notamment de véhicules utilisés par des communes et mis à disposition du public le week-end et les jours fériés. Et certains sont rattachés à des coopératives d'habitations, dont les locataires ont choisi de renoncer à la voiture individuelle.

Creative Commons Attribution 4.0 License - Remo Zanelli / European Journal of Mineralogy L'heimite, le minéral caméléon qui révolutionne la géologie / CQFD / 8 min. / mercredi à 10:06

Un minéral inédit et caméléon

C'est l'histoire d'un scientifique qui trouve une pierre lors d'une excursion, l'oublie pendant plusieurs années et profite de la pandémie pour la ressortir. Et là, surprise: c'est un minéral inconnu jusqu'ici et qui a la particularité de changer de couleur. Désormais, il est répertorié par l'Association internationale de minéralogie et s'appelle l'heimite, en hommage au géologue Albert Heim.

Faire repousser les dents

C'est une découverte japonaise: un médicament pour faire repousser les dents. Les premiers tests sur des humains viennent de débuter. A noter que ce traitement s'adresse prioritairement aux enfants dont les dents ne poussent pas et que ces effets sur les personnes de plus de 40 ans sont encore limités.

Les avions de chasse sur l'autoroute / Journal Romand / 1 min. / le 16 novembre 1988

Des avions sur l'autoroute

La semaine dernière, un tronçon d'autoroute était fermé entre Avenches et Payerne (VD), pour permettre à des avions d'y atterrir, dans le cadre d'exercices militaires. Une pratique surprenante, mais qui n'est pas une première pour l'armée suisse. En 1988 déjà, on jouait à Top Gun sur l'autoroute.

Et sinon, alors que la saison des festivals et des méga-concerts démarre, le groupe anglais Coldplay annonce avoir réduit de 59% les émissions directes de CO2 liées à sa tournée actuelle. Un exemple qui pourrait faire école à l'avenir.

Belle semaine et à lundi prochain!