Un nouveau minéral découvert par hasard "grâce" au semi-confinement

Un minéral trouvé il y a un quart de siècle dans les Alpes glaronaises s'est révélé être une espèce inconnue jusqu'ici. La découverte de ce minéral, baptisé "heimite", doit beaucoup à la pandémie de coronavirus.

"L'heimite forme des cristaux transparents, prismatiques et lents, de couleur verte ou bleu pâle. Elle présente une strie vert pâle et un éclat vitreux à soyeux", telle est la description de ce nouveau minéral, dans le résumé de l'étude publiée dans l'European Journal of Mineralogy.

Philippe Roth, le scientifique qui avait trouvé cette pierre en 1999 au Grosses Chalttal, l'a ressortie de la cave durant le semi-confinement et l'a étudiée au microscope. Il découvre alors avec stupéfaction que ce minéral ne ressemble à rien de connu, écrit l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) dans un communiqué.

Epaulé par Nicolas Meisser, conservateur au Naturéum, le Muséum cantonal des sciences naturelles de Lausanne, Philippe Roth mène alors des analyses plus précises de la composition chimique et de la structure cristalline: elles confirment qu'il s'agit bel et bien d'un nouveau minéral constitué de plomb, cuivre, arsenic, oxygène et hydrogène. L'heimite a donc été homologuée par l'Association internationale de minéralogie; son nom rend hommage au célèbre géologue suisse Albert Heim (1849-1937).

Un minéral caméléon

La SCNAT qualifie l'heimite de minéral "caméléon", car ce cristal peut changer de couleur dans certaines conditions.

Les cristaux de heimite changent de couleur sous un microscope électronique à balayage. [SCNAT - Remo Zanelli]

En l'occurrence, lorsque les cosignataires de l'étude ont examiné un échantillon au microscope électronique, ils ont constaté que les cristaux vert bouteille étaient devenus bleus. Un changement surprenant qui n'a été observé pour aucun autre minéral; ce fascinant phénomène va être le sujet d'un nouvel article scientifique.

sjaq et l'ats