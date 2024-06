Les résultats des votations sur nos cartes par commune

Retrouvez les résultats détaillés des votations fédérales du 9 juin sur nos cartes interactives par commune.

Initiative d'allègement des primes

L'initiative d'allègement des primes du PS vise à plafonner les primes et à ce qu'elles ne dépassent pas 10% du revenu disponible. Les initiants veulent ainsi soulager la classe moyenne.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent le texte. Selon eux, l'initiative ne traiterait que les symptômes de la hausse des coûts de la santé et pas ses causes. Ils dénoncent aussi les coûts liés à l'initiative, jugés trop importants.

Initiative pour un frein aux coûts

L'initiative du Centre "Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé" veut mettre fin au blocage des réformes. La Confédération et les cantons seraient incités à prendre des mesures, de concert avec les acteurs du système de santé, quand les coûts de la santé augmentent trop fortement par rapport à l'évolution des salaires.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Ils reconnaissent l'importance de la maîtrise des coûts mais critiquent le lien exclusif entre le mécanisme de frein et l'évolution de l'économie et des salaires qu'ils jugent trop court et trop rigide.

Initiative pour la liberté et l'intégrité physique

L'initiative du Mouvement de liberté Suisse (MLS), déposée pendant la pandémie de Covid-19, revendique le droit fondamental de pouvoir disposer de soi-même sans qu'il en résulte des désavantages professionnels ou sociaux. Elle demande que chacun ait la liberté de déterminer lui-même ce qui doit être injecté ou implanté dans son corps.

Pour les opposants, dont le Conseil fédéral et le Parlement, ce texte est inutile, car l'intégrité physique est depuis longtemps un droit fondamental garanti par la Constitution. Ils dénoncent aussi des conséquences imprévisibles si l'initiative est adoptée.

Loi sur l'électricité

Le référendum contre la loi sur l'énergie a été déposé par la Fondation Franz Weber et plusieurs autres organisations environnementales. Ceux-ci dénoncent la priorité donnée à la production d'électricité sur la protection de la nature dans la vaste réforme de l'énergie, adoptée par le Parlement en septembre dernier.

Les partisans de la loi sur l'énergie estiment pour leur part que cette loi rendra la Suisse moins dépendante de l'étranger. Selon eux, le projet assurera des prix plus stables et diminuera le risque de prendre des mesures urgentes coûteuses en hiver.

