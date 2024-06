L'initiative du PS sur les primes en échec, malgré le soutien romand. La loi sur l'électricité plébiscitée

Les Romands et les Tessinois paient des primes plus élevées que les Alémaniques, ce qui expliquerait en partie la plus grande adhésion des cantons latins aux initiatives concernant les coûts de la santé.

Felix Schneuwly, expert en assurance-maladie chez Comparis, un comparateur de primes, est revenu dans l'émission Forum sur ce Röstigraben en matière de santé qui s'est exprimé dans les urnes dimanche.

Pour lui, les Romands pourraient "apprendre des cantons alémaniques, parce qu'ils dépensent moins: les Alémaniques visitent moins les médecins, ils consomment moins de médicaments, ils visitent moins les hôpitaux. Les coûts sont le produit des prix et des volumes. Visiblement, les volumes sont plus hauts en Romandie... et les prix aussi, notamment les tarifs des médecins et des hôpitaux".

