Djihadistes suisses en Syrie: "On attend la mort"

Interrogés par Temps Présent, Yvonne Rohner, la responsable de la protection consulaire, et Nicolas Bidea u , le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères, n'étaient pas au courant des conditions de détention, notamment de la présence de tuberculose et de sous-alimentation dans les prisons. "Maintenant qu'on le sait, on peut intervenir auprès des autorités kurdes pour demander s'ils peuvent faire quelque chose", a réagi Yvonne Rohner.



Interrogé sur l'absence de protection consulaire au bénéfice des détenus, Nicolas Bideau rejette toute critique. "La sécurité de l'Etat, la sécurité de la population prime sur ces cas individuels. Le Conseil fédéral a tranché . On ne veut pas que l'Etat ramène ces gens en Suisse parce qu'ils sont un danger pour la population. Donc, ils sont effectivement laissés à eux-mêmes dans la situation dans laquelle ils se sont mis, eux-mêmes. La protection consulaire est très claire: s'assurer que ces gens vivent dans des conditions plus ou moins décentes et ait la possibilité de se défendre, ce que l'on fait."



En réalité, seul le Genevois Daniel D dispose d'un avocat et ce dernier n'a pas eu d'impact sur ses conditions de détention.

Les problèmes dentaires vont être réglés

Informé des problèmes de santé de la petite Lausannoise, Yvonne Rohner a expliqué à la RTS qu'en prévision de cette interview, elle avait pu parler à Serena par téléphone et que les problèmes dentaires de la petite allaient être réglés.

Pour le reste, la fonctionnaire a rappelé que le Conseil fédéral a toujours pour politique de refuser de procéder au rapatriement des adultes, mères comprises. "Le Conseil fédéral prévoit qu'on peut faire un examen individuel du cas pour les mineurs qui n'ont rien à voir avec la décision de leurs parents de partir dans ces régions. Je suis certaine que si la maman était d'accord de laisser partir l'enfant, on pourrait la faire revenir pour qu'elle puisse aller à l'école ici et disposer des soins dont elle a besoin."



"C'est dur et le plus dur, ce sont les mômes, conclut le porte-parole du DFAE, Nicolas Bideau. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé."