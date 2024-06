Après le "Röstigraben des primes", l'idée d'une caisse unique adaptable aux cantons

La votation sur l'allègement des primes maladies a donné lieu dimanche à un clair Röstigraben, ce clivage désormais traditionnel entre latins et alémaniques. Principal enseignement: pour lutter contre la hausse des primes, il faudra sans doute une solution adaptable aux régions.

Alors que tous les cantons romands et le Tessin ont largement soutenu le texte visant à plafonner les primes d'assurance-maladie en fonction du revenu, l'ensemble de la Suisse alémanique a dit non, à l'exception du canton de Bâle-Ville, soit le canton alémanique où les primes moyennes sont les plus élevées.

>> Lire: : Clair "Röstigraben" dans les résultats sur l'initiative du PS sur les primes

Le rejet de l'initiative socialiste est particulièrement marqué dans les petits cantons ruraux de Suisse centrale et orientale. Elle a obtenu moins de 25% d'adhésion à Obwald ou en Appenzell Rhodes-Intérieures, des cantons dans lesquels on paie des primes particulièrement basses.

Le vote alémanique a donc essentiellement été motivé par un intérêt propre et une crainte de devoir payer pour les autres cantons. Pour franchir cet écueil, une solution à la hausse des primes, qui pèsent de plus en plus sur le pouvoir d'achat, devra donc passer par des mesures régionales ou une nouvelle tentative de compromis à l'échelle nationale.

S'adapter aux différentes "réalités cantonales"

En conséquence, le PS planche désormais sur une nouvelle proposition de caisse de santé publique, avec un modèle différent de celui qui a été rejeté dans les urnes il y a 10 ans. "Nous avons déjà une décision de notre congrès sur une caisse unique avec la possibilité de la régionalisation pour s'adapter aux différentes réalités cantonales", explique le coprésident du PS Cédric Wermuth.

"On est en train de finaliser ce modèle et de discuter d'éventuelles alliances", poursuit-il. "Ce n'est pas encore fait, mais le but est clair: il faut arrêter avec cette pseudo-concurrence entre les assurances privées qui nous coûte chaque année plusieurs centaines de millions de francs", estime-t-il.

Pour le conseiller d'Etat valaisan en charge de la santé Mathias Reynard, une caisse publique serait notamment utile pour lutter contre le manque de transparence. "Une caisse en main des collectivités publiques serait beaucoup plus efficace. [...] La vraie solution durable passe par une solution fédérale avec une caisse publique et des primes en fonction du revenu", a affirmé le socialiste, lundi dans l'émission Forum. "Nous avons un très bon exemple, celui de l'assurance accident, qui fonctionne très bien et qui est aussi beaucoup plus juste et égalitaire."

>> L'interview de Mathias Reynard dans Forum : Des solutions cantonales pour limiter les primes d’assurance-maladie: interview de Mathias Reynard / Forum / 5 min. / hier à 18:00

Le président du Centre Gerhard Pfister ne ferme pas la porte à un tel projet. "Jusqu'à maintenant, la Suisse alémanique a toujours refusé et la Romandie a toujours accepté", rappelle-t-il. "Mais j'ai reçu beaucoup de réactions de gens, y compris en Suisse alémanique, qui se disent prêts à discuter d'une caisse unique. Donc si on réussit à faire une proposition adaptée aux différents cantons, je ne dirais pas qu'une telle idée part battue d'avance."

"Recréer de la confiance" envers le système

Invité dans La Matinale, l'élu MCG genevois Mauro Poggia estime quant à lui qu'il faut "se méfier de ce genre de solutions" et aller "pas-à-pas, dans les cantons qui souhaitent le faire".

"On comprend bien qu'en Suisse romande, il y a un certain engouement à maîtriser enfin notre argent, à savoir où il passe", poursuit-il, pointant un manque de transparence: "La question des réserves des caisses est évidemment problématique. Il faut recréer une confiance du citoyen envers ce système. Aujourd'hui, le fait que l'argent serve à maintenir artificiellement basses les primes d'autres cantons, ou à compenser des pertes boursières, par exemple, n'est pas acceptable!"

>> Ecouter l'interview de Mauro Poggia dans La Matinale : Comment freiner la hausse des primes avec l’échec des initiatives sur la santé? Interview de Mauro Poggia / La Matinale / 5 min. / hier à 07:00

Une caisse publique, mais pas unique?

À droite, le PLR y est farouchement opposé, jugeant que ça ne réglerait pas le problème des coûts de la santé. Du côté de l'UDC, Céline Amaudruz se dit favorable à l'idée d'une caisse publique mais opposée à celle d'une caisse unique. Selon elle, de tels modèles qui sont en place en France ou au Royaume-Uni sont des "échecs".

"Donc je pense sincèrement que ce n'est pas une bonne solution", dit-elle. "En revanche, si on veut avoir une caisse publique qui se mette en concurrence avec des caisses privées, cela ne me pose aucun problème."

Dans l'intervalle, les coûts vont continuer de s'envoler. L'institut de sondage Comparis prédit déjà une hausse des primes de 6% pour 2025. Et le vent est peut-être en train de tourner: selon un sondage de l'institut Ipsos Suisse publié en septembre dernier, une majorité des Suissesses et des Suisses se disent désormais favorables à une caisse unique.

>> Revoir aussi l'interview de la conseillère fédérale en charge de la Santé Elisabeth Baume-Schneider dans le 19h30 : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider revient sur la décision prise par le peuple suisse de rejeter les deux initiatives sur la santé / 19h30 / 4 min. / dimanche à 19:30

>> Lire également sur ce sujet : Les primes maladie, une particularité suisse qui enflamme le débat

Propos recueillis dans La Matinale

Texte web: Pierrik Jordan