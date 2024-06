Genève dit "oui" à l'interdiction des symboles de haine, trois "non" aux autres objets

Genève s'est prononcée dimanche "pour" une interdiction des symboles de haine. Le peuple s'est opposé à une extension des droits politiques pour les étrangers, à la modification des conditions de travail dans les crèches privées ainsi qu'à un changement de la loi sur la santé qui remettait en question l'assistance au suicide dans les EMS et hôpitaux.

Les symboles de haine vont être interdits dans l'espace public à Genève. Selon les résultats définitifs, les votants ont plébiscité dimanche par 84,69% de "oui" le nouvel article constitutionnel ad hoc. Le taux de participation s'est élevé à 46,09%.



Le canton devient aussi le premier à demander que l'Etat mette en oeuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine. Cette modification constitutionnelle, soumise au référendum obligatoire, était soutenue par tous les partis, sauf l'UDC pourtant à l'origine du projet de loi qui avait déjà été plébiscité par le Grand Conseil en juin 2023, avec le soutien de l'exécutif.

Céline Amaudruz: "Mon parti a fait tout faux"

"C'est vraiment une incompréhension pour moi", a réagi la a conseillère nationale UDC genevoise et vice-présidente du parti au niveau national. "Je pense que mon parti a fait tout faux sur ce sujet et je le regrette", a-t-elle affirmé.

Les étrangers ne bénéficieront pas d'un élargissement de leurs droits politiques

Genève refuse le deuxième objet soumis aux votations du 9 juin: l'élargissement des droits politiques des étrangers. Selon les résultats définitifs, l'initiative "Une vie ici, une voix ici" est rejetée par 60,89% de "non". Le taux de participation s'est élevé à 46,09%.

La modification de la Constitution visait à octroyer aux étrangers qui habitent à Genève et vivent depuis au moins huit ans en Suisse des droits politiques complets aux niveaux communal et cantonal. Les étrangers auraient ainsi obtenu le droit d'éligibilité au niveau communal, en plus du droit de vote actuel, ainsi que les droits de vote et d'éligibilité sur le plan cantonal, une première en Suisse.

Cette mesure était défendue par la gauche, les syndicats et des associations afin de "renforcer la démocratie" dans un canton qui compte plus de 40% d'étrangers. Un avis partagé par la majorité du Conseil d'Etat. A ses yeux, le fait que les étrangers puissent se prononcer sur le plan cantonal confère une plus grande légitimité démocratique aux décisions politiques.

L'initiative était présentée sans contreprojet.

Les salaires dans les crèches privées ne pourront pas être baissés

Autre objet dans les urnes dimanche: un assouplissement du socle minimal des conditions de travail dans les crèches privées. Selon les résultats définitifs, cette mesure voulue par la droite dans le but de créer davantage de places de crèches a été refusée dimanche par 56,94% des voix.

Cette modification visait à permettre aux crèches privées d'embaucher du personnel en le payant au salaire minimum, alors qu'elles étaient tenues au respect d'une convention collective de travail (CCT), du statut du personnel d'une commune ou, à défaut, aux usages de la branche, plus favorables aux salariés.

L'objectif était d'encourager l'ouverture de nouvelles crèches privées, qui représentent 7% de toutes les structures, en leur permettant de diminuer leurs charges. Dénonçant un véritable démantèlement des conditions de travail et salariales du personnel, la gauche, les syndicats et les associations professionnelles de la petite enfance ont lancé le référendum.

Le suicide assisté dans les EMS et les hôpitaux sera maintenu

Enfin, Genève va continuer à garantir l'aide au suicide dans les EMS et les institutions de soins. Le peuple a très nettement refusé dimanche par 76,56% des voix une modification de la loi sur la santé qui remettait en question cette possibilité.

Ce texte était combattu par référendum. Choquée par une décision de la majorité de droite de Grand Conseil prise "dans la précipitation", Exit Suisse romande était immédiatement montée au front. L'association pour le droit de mourir dans la dignité craignait une régression dans la liberté d'accès au suicide assisté.

A l'origine, le Grand Conseil devait uniquement se prononcer sur la suppression d'une commission de surveillance en matière d'assistance au suicide, jugée inutile faute de compétence décisionnelle. Mais au fil des débats, et dans une certaine confusion, un autre article qui obligeait les EMS et les hôpitaux à garantir l'aide au suicide est aussi passé à la trappe.

