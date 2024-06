La Ville de Fribourg accepte l'heure de parking gratuite

Les citoyens de Fribourg ont accepté dimanche une initiative communale intitulée "La première heure de parking gratuite à Fribourg". Le texte venait du Parti des Artistes, d'associations professionnelles, du TCS et de l'ACS, avec l'appui d'une large coalition de la droite.

L'initiative a été avalisée par 57,7%, après une campagne qui a opposé les tenants de l'accessibilité de la voiture dans le centre-ville et ceux de la mobilité douce, sur fond d'extension du 30 km/h dans le chef-lieu cantonal. Le texte avait abouti en septembre avec 2837 signatures. Le taux de participation a atteint 47% environ.

Le dénouement de dimanche constitue une certaine surprise dans une commune à majorité de gauche. Le syndic de Fribourg Thierry Steiert a dit "prendre acte" de la décision du peuple. "Nous nous attacherons à élaborer un règlement conforme à l'initiative d'ici à deux ans", a précisé l'élu socialiste.

Le législatif de la Ville avait repoussé à fin février, par voix 44 contre 21, l'initiative émanant du Parti des Artistes de Claudio Rugo et soutenue par les partis bourgeois (PLR, Le Centre, UDC), le TCS, l'Association fribourgeoise du commerce, de l'artisanat et des services (AFCAS) et GastroFribourg.

"Pas bon pour les objectifs climatiques"

Le texte est "non conforme aux objectifs climatiques et pourrait attirer plus de véhicules et de nuisances", avait alors estimé la majorité formée par le PS, les Verts et le Centre gauche-PCS. De plus, le manque à gagner, entre parcomètres et amendes, pourrait se monter à 3 millions de francs par an, selon le Conseil communal.

Les conseillers généraux tenants de l'initiative avaient mis en avant la nécessité "de maintenir l'attractivité de la capitale cantonale". Au-delà, les commerçants et les restaurateurs du centre-ville ont mentionné pendant la campagne que la difficulté à trouver une place de parking au cœur de la cité pénalisait leur chiffre d'affaires.

Le comité de l'initiative "pour une première heure de parking gratuite en ville de Fribourg" a dénoncé pour sa part à la mi-avril le "dogmatisme" de l'exécutif en matière de stationnement. Voulant revitaIiser l'économie locale, il a contesté par ailleurs le montant de 3 millions du manque à gagner pour la caisse communale.

Horaire élargi déclencheur

L'événement qui a déclenché le lancement d'une nouvelle initiative en faveur des automobilistes a été la décision prise par le Conseil communal d'élargir les horaires de parking payant, de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h30 du lundi au samedi. L'exécutif avait indiqué antérieurement ne pas vouloir le faire.

Les places de parc rapportent 4,1 millions de francs par an à la Ville de Fribourg. Les initiants ont avancé que certains commerces avaient subi des baisses de chiffre d'affaires de 20% ces dernières années, en raison de l'"arsenal de mesures prohibitives mis en place par les autorités" en matière de stationnement.

ats/juma