Le Bürgenstock, ce nid d'aigle qui reçoit les grands de ce monde depuis 150 ans

C'est un endroit mythique, mais méconnu des Romands, qui surplombe majestueusement le lac des Quatre-Cantons. Depuis 1873, le complexe hôtelier du Burgenstöck attire des célébrités et des représentants politiques du monde entier. Et de grandes conférences comme celle du 15 et 16 juin pour la paix en Ukraine.

Perché du haut de ses 450 mètres, le "Bürgenstock Resort Lake Lucerne" offre une vue imprenable sur le lac des Quatre-Cantons. Rien que d'arriver au sommet se mérite. Au choix, visiteurs et visiteuses peuvent gravir l'unique route qui y mène ou emprunter un catamaran depuis Lucerne, puis monter à bord d'un funiculaire, l'un des plus anciens de Suisse, qui les dépose directement à l'intérieur d'un des hôtels du complexe nidwaldien.

Un sentier traverse également les rochers sur plus de deux kilomètres jusqu'au sommet, une balade reconnue par certains comme l'une des plus belles du monde. En outre, un ascenseur extérieur, le plus élevé d’Europe, permet aussi d'arriver en haut très rapidement avec une vue imprenable.

Et pour les personnes qui peuvent se le permettre, un minuscule monticule sert d'héliport à deux pas. On atteint également l'aérodrome de Buochs en roulant 20 minutes.

Bien situé et facile à sécuriser

Le choix de ce lieu mythique pour organiser la Conférence sur la paix en Ukraine ne doit donc rien au hasard. Il est "bien situé et facile à sécuriser", avait expliqué en avril l'ambassadeur Gabriel Lüchinger, chef de la task force chargée de la préparation de l'événement.

Le complexe hôtelier du Bürgenstock moderne

Avec trois hôtels de standing, dix restaurants et bars, 30 salles de conférence, deux spas et une piscine à débordement, la capacité hôtelière du Bürgenstock est titanesque. Pourtant, le gigantesque complexe a seulement pris forme en 2017 après avoir été racheté par un fonds souverain qatari quelques années auparavant.

Si sa capacité a été multipliée, la clientèle est toujours restée haut de gamme. Le Grand Hôtel Bürgenstock, construit en 1873 grâce à deux entrepreneurs locaux, Franz Josef Bucher et son beau-frère Josef Durrer, séduisait initialement les nobles européens, rappelle SRF. Sont venus ensuite les nouveaux riches et les célébrités en quête de villégiature à l'abri des regards.

L'actrice Audrey Hepburn et son mari Mel Ferrer, devant un chalet sur la montagne Bürgenstock, en Suisse, en juin 1959.

Signe du standing des lieux, Audrey Hepburn s'est mariée dans la chapelle de l'hôtel en 1954 avec Mel Ferrer. Elle est ensuite régulièrement retournée en vacances sur la montagne, là où elle disait se sentir comme chez elle. Tout comme Sophia Loren, l'interprète de "Diamants sur Canapé", qui a été propriétaire d'une maison de campagne dans la station.

Conférences de paix et Bilderberg

Durant cet âge d'or, les diplomates s'y sont aussi rendus régulièrement. Des personnalités politiques et de l’économie se sont réunies au Bürgenstock en 1960, 1981 et 1995 pour la conférence de Bilderberg, réunion annuelle destinée à favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En 1960, le futur président américain Jimmy Carter était également de la partie.

En 2021, la montagne est revenue sur le devant de la scène internationale avec l'organisation du Forum économique mondial (WEF). Les cantons de Lucerne et de Nidwald préparaient déjà des mesures de sécurité, mais, finalement, le WEF s'est déplacé à Singapour en raison de la pandémie de Covid-19.

Réservé à l'élite?

Aujourd'hui, l'extérieur des palaces et la promenade semblent délaissés et étrangement calmes. Depuis la crise du Covid-19, qui a chassé la clientèle habituelle, le lieu ressemblerait presque à un village fantôme. Si on en croit un reportage de SRF, les locaux ne s'y sentent plus non plus les bienvenus.

Autrefois, les familles étaient les bienvenues. On pouvait y fêter le 1er Août et manger une glace Yalzin Oguz, habitant de Stansstad (NW)

"Autrefois, les familles étaient les bienvenues. On pouvait y fêter le 1er Août et manger une glace", raconte Yalzin Oguz, de la commune de Stansstad (NW). On reproche aussi au méga-complexe son atmosphère aseptisée et peu accueillante.

Le nouveau directeur Chris Franzen s'engage à remédier au problème." Nous travaillons sur des changements pour que tout le monde soit le bienvenu", promet l'hôtelier valaisan au micro de la télévision alémanique. Il est par exemple prévu qu'en plus de plusieurs restaurants étoilés, la seule adresse proposant une cuisine suisse rouvre également.

Pour le nouveau patron, la plus grande épreuve du feu approche à grands pas. Près de 900 personnes sont attendues les 15 et 16 juin lors du sommet pour la paix. On ne sait pas encore qui séjournera dans les chambres les plus chères, les suites à 16'000 francs. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en décidera.

Doreen Enssle avec ats