Pékin affirme que son armée teste sa capacité à "prendre le pouvoir" à Taïwan

L'armée chinoise a déclaré vendredi que les manœuvres en cours encerclant Taïwan avaient pour objectif de tester sa capacité militaire à "prendre le pouvoir" dans l'île autonome. Pékin les avaient initialement présenté comme une "punition" contre le nouveau président taiwanais Lai Ching-te.

Les exercices de deux jours, dont le coup d'envoi a été donné jeudi matin, ont pour but de vérifier la "capacité de prendre le pouvoir et de frappes conjointes, ainsi que de contrôle de territoires clés", a déclaré vendredi matin un porte-parole du commandement est-oriental de l'armée chinoise.

Jeudi, des navires et des avions militaires ont encerclé Taïwan, Pékin affirmant qu'elles constituaient un "sérieux avertissement" aux "séparatistes" de l'île qui finiront "dans le sang".

"Provocateur"

Baptisées "Joint Sword-2024A", ces manœuvres interviennent après la prestation de serment cette semaine de Lai Ching-te, qui a affirmé que Taïwan "défendra les valeurs de liberté et de démocratie". "Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et sœurs de l'armée pour défendre ensemble la sécurité nationale", a-t-il dit.

Plus tôt, la porte-parole de la présidence taïwanaise avait déploré "le comportement militaire provocateur" de Pékin, tandis qu'un général américain avait jugé la situation "inquiétante".

Trois jours après l'investiture

Ces exercices surviennent trois jours après le discours d'investiture de Lai Ching-te, qualifié d'"aveu de l'indépendance de Taïwan" par Pékin, qui avait menacé les autorités taïwanaises de "représailles".

Lors de sa prestation de serment lundi, Lai Ching-te, qualifié par le passé de "dangereux séparatiste" par Pékin, avait appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires".

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise et la fondation de la République populaire de Chine par Mao Zedong en 1949. Après sa défaite face aux communistes, le parti nationaliste s'était alors réfugié à Taïwan, y perpétuant le régime de la République de Chine, fondé en 1912.

Pékin dit privilégier une réunification "pacifique" avec le territoire insulaire de 23 millions d'habitants gouverné démocratiquement. Mais elle n'a jamais renoncé à employer la force militaire.

Manoeuvres jusqu'à vendredi

Les manoeuvres ont débuté jeudi à 07h45 (23h45 GMT mercredi) et doivent durer jusqu'à samedi. Elles se déroulent "dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan, ainsi que dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin".

Ces dernières îles sont situées à proximité immédiate de la côte est chinoise.

Les gardes-côtes chinois ont annoncé dans la foulée avoir lancé un "exercice de maintien de l'ordre" près des îles taïwanaises de Wuqiu et Dongyin. Leurs homologues taïwanais ont également déployé leur flotte en mer.

Ces manoeuvres constituent une "punition sévère pour les actes séparatistes des forces +indépendantistes de Taïwan+ et un avertissement sévère contre l'ingérence et la provocation des forces extérieures", a indiqué Li Xi.

CCTV a publié une carte montrant les neuf zones où se déroulent les exercices. La plus proche de l'île de Taïwan semble située à moins de 50 kilomètres des côtes.

"S'appuyer sur les pays étrangers, c'est faire fausse route"

Depuis l'arrivée au pouvoir sur l'île de Tsai Ing-wen (2016-2024), dont le parti, le même que Lai Ching-te, considère ce territoire comme déjà indépendant, les autorités taïwanaises ont renforcé leurs liens avec les Etats-Unis.

"S'appuyer sur les pays étrangers, c'est faire fausse route", a indiqué jeudi l'armée chinoise dans un message montrant d'impressionnantes et menaçantes images d'avions de chasse, de navires et de missiles.

"La patrie doit être réunifiée et sera inévitablement réunifiée", a-t-elle affirmé.

"L'exercice actuel s'appelle Joint Sword-2024A, ce qui signifie probablement qu'il y en aura plusieurs cette année", le "A" laissant entendre qu'il s'agit du premier d'une série, indique l'analyste Bill Bishop dans sa lettre d'information Sinocism.

Un conflit dans le détroit de Taïwan, même si la plupart des experts excluent cette hypothèse à court terme, aurait un effet dévastateur pour l'économie: plus de 50% des conteneurs transportés dans le monde transitent par ce détroit et l'île produit 70% des semi-conducteurs de la planète.

