Le nouveau président taïwanais Lai Ching-te a prêté serment et appelle la Chine à "cesser ses intimidations"

Le nouveau président de Taïwan Lai Ching-te a prêté serment lundi et a appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires". S'inscrivant dans la même ligne que sa prédécesseure, il devrait renforcer les liens avec les Etats-Unis et augmenter les dépenses militaires.

Lai Ching-te a effectué sa prestation de serment au palais présidentiel de la capitale Taïpei, ainsi que la nouvelle vice-présidente, Hsiao Bi-khim. Le nouveau président de Taïwan Lai Ching-te et la nouvelle vice-présidente Hsiao Bi-khim lors de leur cérémonie d'investiture au palais présidentiel de Taïpei. [REUTERS - Carlos Garcia Rawlins] Cérémonie d'investiture Dans son discours d'investiture, le nouveau président a appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires contre Taïwan, à partager avec Taïwan la responsabilité envers le monde du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que dans l'ensemble de la région, et à veiller à ce que le monde soit libéré de la peur de la guerre". Il a également remercié les Taïwanais d'avoir résisté à l'influence "des forces extérieures et d'avoir résolument défendu la démocratie", affirmant que "l'ère glorieuse de la démocratie taïwanaise est arrivée". En marque de soutien, huit chefs d'Etat, ont assisté à la cérémonie, ainsi que 51 délégations internationales (dont les Etats-Unis, le Japon et le Canada). Des danses et des morceaux d'opéras traditionnels ont été interprétés par plus d'un millier d'artistes lors de la cérémonie qui comprenait aussi un défilé militaire aérien. Critiqué par Pékin Issu du Parti démocrate progressiste (PDP), le même mouvement que sa prédécesseure Tsai Ing-wen, le président tout juste investi a été décrit par Pékin comme un "dangereux séparatiste" pour ses déclarations passées en faveur de la souveraineté de Taïwan. Il a promis lundi que son gouvernement "ne cédera pas, ne provoquera pas et maintiendra le statu quo", c'est-à-dire un équilibre qui préserve la souveraineté de Taïwan sans pour autant déclarer une indépendance formelle. Il a aussi appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires contre Taïwan". Pékin doit "partager avec Taïwan la responsabilité envers le monde du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan", a-t-il plaidé. >> Sur le sujet, lire aussi : Bête noire de Pékin, le candidat Lai Ching-te vainqueur de la présidentielle à Taïwan Renforcer les liens avec les Etats-Unis S'inscrivant dans la continuité de sa prédécesseure, Lai Ching-te devrait augmenter les dépenses militaires et renforcer les liens avec certaines puissances, dont les Etats-Unis qui sont le principal fournisseur d'armes à Taïwan. Cela, bien que Washington ait abandonné la reconnaissance diplomatique de Taïpei au profit de Pékin en 1979. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a félicité Lai Ching-te, dont l'investiture est, selon lui, le signe d'un "système démocratique résilient". Il a dit espérer que leurs deux Etats puissent renforcer leurs relations et maintenir la "paix et la stabilité" dans la région du détroit de Taïwan. juma avec agences