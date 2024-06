L'humoriste français Guillaume Meurice licencié par Radio France

Dans la foulée de l'annonce du licenciement de Guillaume Meurice, trois chroniqueurs de la même émission, le "Grand dimanche soir" ont annoncé ou laissé entendre leur départ, en solidarité avec leur collègue.

Sur Instagram et X, l'humoriste Aymeric Lompret a publié une photo en peignoir, accompagnée d'un message évocateur: "Plus Guillaume = plus Aymeric. Merci pour tout France Inter."

L'humoriste et compositrice GiedRé, qui a explicitement annoncé sa démission pour "des raisons qui semblent évidentes". Idem pour la chercheuse en linguistique Laélia Véron, qui intervient dans l'émission depuis 2021. Elle a posté sur X un court message annonçant son départ.