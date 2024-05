Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie pour tenter d'apaiser la crise

Le président Emmanuel Macron est arrivé jeudi matin en Nouvelle-Calédonie (mercredi en fin de soirée en Europe) pour une visite destinée à apaiser les tensions dans l'archipel français du Pacifique, en proie à d'importantes violences depuis plus d'une semaine.

Le chef de l'Etat français est arrivé à l'aéroport de La Tontouta de Nouméa aux alentours de 8h30 (mercredi 23h30, heure Suisse) pour une journée dans l'île où il doit rencontrer notamment les élus et acteurs économiques locaux.

"Je voulais simplement vous dire (...) ma volonté ici, avec les ministres et l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible, ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. C'est la priorité des priorités", a déclaré le président français dès sa descente de l'avion. Il a assuré n'avoir "pas de limite" de temps sur place. Et a promis qu'"à l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites".

Pas de "retour en arrière institutionnel"

Emmanuel Macron a exclu que "l'apaisement" passe par un "retour en arrière institutionnel". "Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table", a-t-il plaidé.

Les quelque 3'000 forces de sécurité déployées en Nouvelle-Calédonie face aux récentes émeutes "resteront aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux olympiques", a promis jeudi le président français, en se disant plutôt défavorable à une prolongation de l'état d'urgence, à condition que les barrages soient levés.

Lancement d'une "mission"

Emmanuel Macron doit annoncer le lancement d'une "mission" en Nouvelle-Calédonie dont l'objectif est "de faire émerger un dialogue politique local dans le but de parvenir à un accord politique global", a précisé mercredi le Premier ministre, Gabriel Attal, devant le Sénat. La mission composée de trois hauts fonctionnaires restera sur place "autant qu'il faudra", a ajouté le Premier ministre.

Le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie d'abord pour témoigner aux Calédoniens, premières victimes des émeutes, la solidarité de la Nation Gabriel Attal, Premier ministre français

Sur le terrain, après neuf jours de violences, "la nuit a été calme", a indiqué le Haut-commissaire Louis Le Franc à l'AFP.

La Nouvelle-Calédonie est secouée par des troubles liés à un projet de réforme de la Constitution, contesté par les indépendantistes kanaks, qui vise à élargir aux personnes résidant depuis dix ans dans l'archipel le corps électoral, lequel est resté figé depuis l'accord de Nouméa de 1998.

Six morts

Les violences ont fait six morts et engendré d'importantes destructions, tandis que des barrages routiers limitent encore l'accès aux denrées alimentaires et aux médicaments.

Son déplacement a aussi évidemment pour objectif de renouer le fil du dialogue entre indépendantistes et non indépendantistes avec évidemment l'Etat Gabriel Attal, Premier ministre français

Quelque 86 policiers et gendarmes ont été blessés, selon la ministre des Collectivités territoriales Dominique Faure qui a évoqué mercredi devant les députés le nombre de "320 interpellations" au total depuis le début de la crise. "Plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés grâce aux assignations à résidence", a-t-elle précisé.

Les forces de l'ordre ont procédé à près de 300 interpellations, dont 269 menant à des gardes à vue, 35 à des déferrements et 17 à des mandats de dépôt, a également détaillé mercredi le procureur de Nouméa, Yves Dupas.

"Le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie d'abord pour témoigner aux Calédoniens, premières victimes des émeutes, la solidarité de la Nation", a déclaré Gabriel Attal.

"Son déplacement a aussi évidemment pour objectif de renouer le fil du dialogue entre indépendantistes et non indépendantistes avec évidemment l'Etat", a ajouté le Premier ministre, qui se rendra également dans les prochaines semaines dans l'archipel.

