Opération policière en Nouvelle-Calédonie pour "reprendre la maîtrise" du territoire

L'Etat français a instauré mercredi l'état d'urgence pour tenter de mettre fin aux violences qui font rage. La population est ainsi soumise à un couvre-feu entre 18h00 et 6h00 (9h00 et 21h00 en Suisse), à une interdiction des rassemblements, à celle du transport d'armes et de la vente d'alcool et au bannissement de l'application TikTok.

La province Sud, qui regroupe près des deux tiers de la population, a annoncé dimanche que les écoles resteraient fermées toute la semaine. "Ce temps devra permettre de finir de sécuriser les établissements scolaires, leurs accès et de faire un état des lieux des dégâts afin de retrouver le plus vite possible les conditions d'une reprise de l'enseignement, la semaine suivante, là où cela sera possible", a expliqué la province.

Morts et incendie

Mais de nouveaux troubles éclatent chaque jour.

Samedi après-midi, un Caldoche (Calédonien d'origine européenne) est mort à Kaala-Gomen, dans la province Nord, portant à six le nombre de personnes tuées depuis le début des protestations en Nouvelle-Calédonie. Les cinq autres morts sont deux gendarmes et trois kanak, dans l'agglomération de Nouméa.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une médiathèque de quartier a été incendiée à Nouméa, a rapporté La 1ère. Interrogée par l'AFP, la mairie de Nouméa a répondu dimanche matin n'avoir "aucun moyen pour le moment de le vérifier, le quartier étant inaccessible".