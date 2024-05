Anne Hidalgo: "Je crois beaucoup à l'idée de trêve olympique"

Anne Hidalgo était de passage dans la capitale olympique à l'occasion du 44e Congrès de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), qui se tient à Lausanne du 22 au 24 mai.

De Paris à Liège en passant par Kinshasa, Québec ou Dakar, de nombreuses villes seront représentées. Les changements climatiques, l’eau, l’égalité femmes-hommes, le sport et les dialogues régionaux constitueront le fil rouge des discussions.

Pour Anne Hidalgo, ce rendez-vous souligne l'importance des maires. "Parfois, dans des pays où il n'y a plus d'Etat, les gens se tournent vers les autorités locales parce qu'elles sont à portée de regard et sont en charge des services essentiels à la population", indique-t-elle. "Quand on est maire d'une ville, on est un responsable politique un peu différent, parce qu'on a cet ancrage qui fait que le monde réel est notre quotidien".