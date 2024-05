Un hôtel sur deux prévoit une hausse des prix cet été pour faire face à la pénurie de personnel

Un hôtel sur deux entend augmenter le prix des chambres cet été en Suisse, écrit la NZZ am Sonntag, citant une enquête de l'association HotellerieSuisse. La pénurie de personnel qualifié pousse les établissements à augmenter les salaires, ce qui se répercute sur les marges et donc sur les nuitées.

Au total, 44% des hôtels ont eu du mal à pourvoir leurs postes vacants en 2023, selon HotellerieSuisse. Les cuisiniers et le personnel de service sont particulièrement rares.

L'hôtellerie-restauration est une branche aux marges très minces et les coûts de personnel augmentent actuellement de manière massive, déclare dans la NZZ am Sonntag le président de l'association Martin von Moos. "Nous ne pouvons pas amortir cela n'importe comment. Nous devons donc le répercuter sur les clients."

Des recrutements difficiles

La situation est paradoxale, relève le journal dominical, car la Suisse attire à nouveau beaucoup de visiteurs et visiteuses, mais elle fait face à une forte pénurie de personnel qualifié dans l'hôtellerie et a donc du mal à profiter de son potentiel touristique.

HotellerieSuisse rappelle que les établissements d'hébergement ont connu une "saison hivernale réussie" (voir l'encadré ci-dessous). Et la saison estivale s'annonce elle aussi très positive. "Après 2023, saison record, les établissements s’attendent à un été tout aussi bon, voire meilleur, en termes de nuitées", indique l'association.

La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée reste le principal défi pour les établissements, y compris pour le recrutement en apprentissage. "Plus d’un tiers des entreprises formatrices estiment que la recherche d’apprentis et apprenties est plus compliquée que l’année précédente", écrit HotellerieSuisse dans son communiqué.

Hausse des charges du personnel

Pour plaire à de potentielles futures recrues, les entreprises du secteur créent des offres innovantes. Selon les chiffres de l'association, 42% des hôtels ont introduit, ou prévoient d’introduire, une prime de fidélité ou davantage de vacances. Près de 30% des entreprises ont déjà supprimé les pauses non payées de l’après-midi. L’introduction d’une semaine de quatre jours est un autre sujet d’intérêt, ajoute encore l'enquête.

Mais ces mesures augmentent les charges de personnel pour l'entreprise, ce qui a pour conséquence une continuité de la hausse du prix des nuitées hôtelières en 2024, "mais moins systématiquement qu’en 2023", rassure HotellerieSuisse. Ils sont "une bonne moitié" à avoir indiqué une hausse de leurs tarifs pour la période estivale par rapport à ceux pratiqués l'année précédente.

D'autres facteurs expliquent cette envolée des prix, selon l'association: les prix de l’énergie, l’inflation générale et le relèvement de la TVA.

>> Sur le même thème, voir aussi le sujet d'A Bon Entendeur sur la modification des prix des réservations déjà conclues : Un hôtel peut-il modifier les prix des réservations déjà conclues ? / A bon entendeur / 8 min. / le 2 mai 2023

juma avec ats