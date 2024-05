Une brosse à dents pour la vie, de la spiruline locale et du cuir à base de fleurs

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Il y a 2 ans, au World Economic Forum de Davos (GR), l'Autrichienne Marlene Engelhorn faisait sensation. Cette riche héritière appelait à taxer les riches. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, la millionnaire a confié à un conseil citoyen la tâche de décider à qui redistribuer 90% de sa fortune. Les conclusions doivent arriver en juin.

Forum des idées - Une brosse à dents durable avec une manche en métal / Forum / 6 min. / vendredi à 18:00

Une brosse à dents pour la vie

Vous vous êtes déjà demandé combien de brosses à dents vous aviez utilisé dans votre vie? Et si je vous disais que pour la suite, vous pourriez ne plus en avoir besoin que d'une seule. Et ceci grâce à une création suisse, en inox, lavable au lave-vaisselle. Alors bien sûr, il faudra quand même changer les poils, mais pour le manche, il peut tenir très longtemps et être recyclé ensuite.

Eurêka - Des bateaux motorisés respectueux de la faune sous-marine / Eureka / 2 min. / mardi à 06:48

Des bateaux plus écolos

Des pales verticales qui imitent les mouvements des poissons. C'est le nouveau système développé pour équiper les bateaux à moteur et qui pourrait permettre de réduire de plus de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi de diminuer les vibrations et les nuisances sonores du moteur, et préserver un peu la faune marine.

La spiruline de Montignez (JU) est une microalgue aux multiples vertus / Couleurs locales / 2 min. / mercredi à 19:05

De la spiruline locale

C'est l'un des superaliments en vogue du moment, riche en protéines, en fer et en acides aminés. La spiruline est à l'origine une algue, qu'on transforme en poudre afin de l'ajouter à d'autres aliments. Et si son succès en Suisse est récent, elle n'est pas forcément exotique, on en produit ici aussi, notamment dans le canton du Jura.

Keystone/EPA - Piyal Adhikary Eurêka – Du cuir végan à base de fleurs / Eureka / 2 min. / le 15 mai 2024

Du cuir à base de fleurs

Connaissez-vous le fleather? C'est un néologisme anglais, né du croisement entre flower, la fleur, et leather, le cuir. En une formule: du cuir à base de fleurs. Mais pas n'importe lesquelles. Celles offertes aux dieux dans les temples et les mosquées d'Inde, jusqu'ici destinées au mieux au dépotoir, au pire à polluer les rivières.

Jeu vidéo / Tell Quel / 3 min. / le 9 octobre 1992

Au temps des consoles

Alors que les émulateurs débarquent enfin sur iPhone - histoire de pouvoir jouer aux jeux vidéos d'antan - retour sur l'époque où Sega et Nintendo dominaient le marché des consoles, entre ados accros et parents sceptiques devant ces jeux solitaires et confinés.

Et sinon, vous vous rappelez ce duo neuchâtelois devenu spécialiste pour "rebletzer" les habits, dont je vous parlais il y a 2 mois? Une de mes collègues de Couleurs locales est allée les trouver pour apprendre la technique pour bien rebletzer. Spoil: elle se débrouille pas mal.

Belle semaine et à lundi prochain!