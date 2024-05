Qui est Louis Fouché, le médecin français qui fait polémique en Suisse?

La récente venue de Louis Fouché à Lausanne et Aubonne (VD) pour des conférences intitulées "Traverser la peur" a suscité l'inquiétude de la gauche vaudoise. L'émission Vraiment a mené l'enquête sur un médecin devenu la star des milieux complotistes.

Il se présente comme médecin anesthésiste-réanimateur, dénué de tout conflit d’intérêt et opposé à toute récupération politique. A 45 ans, Louis Fouché fait salle comble lorsqu’il se déplace en Suisse romande. Mais ses propos, notamment sur les effets secondaires des vaccins, provoquent régulièrement la polémique.

En novembre 2023, le médecin marseillais a été condamné à trois mois de suspension par l’Ordre des médecins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison de ses sorties médiatiques pendant l’épidémie de Covid-19. Le Conseil de l’Ordre lui reproche, entre autres, d’avoir tenu des propos "en contradiction avec les recommandations sanitaires" et d’avoir promu des traitements "non éprouvés" pour lutter contre l’épidémie, comme l’hydroxychloroquine et l’ivermectine.

Sa participation au documentaire "Hold-up", accusé d’avoir propagé de nombreuses fausses informations, lui a également été reprochée lors de son audition. Officiellement, la suspension de Louis Fouché devait courir du 1er février au 30 avril 2024, mais elle n’a pas été appliquée, car un appel a été déposé par l’Ordre des médecins.

"Possibles dérives sectaires"

Malgré cette condamnation, Louis Fouché est devenu la coqueluche des mouvements covido-sceptiques. Loin de s'essouffler avec la fin de l’épidémie, il a su rebondir et capitaliser sur sa soudaine notoriété. En 2022, il a fondé le site Reinfo Covid, dont le but affiché est de "réinformer" les citoyens. Depuis, le site a essaimé dans différents pays comme en Suisse avec CovidHub, devenu récemment Essentiel News.

Louis Fouché a également participé à la création du Conseil scientifique indépendant (CSI), qui réunit une fois par semaine médecins, scientifiques et citoyens pour faire la "lumière" sur les données scientifiques et révéler les dessous de ce qu’ils dénoncent comme de potentiels "scandales" sanitaires.

En février dernier, une lettre ouverte a été envoyée à l’exécutif de la ville de Lausanne pour alerter sur la venue en Suisse de Louis Fouché. La lettre pointait des propos "de nature à perturber l’ordre public", de "possibles dérives sectaires" et une "menace pour la santé publique".

Comme souvent, il y a une grande différence entre les propos, plus posés et généraux, que tient Louis Fouché lors de conférences grand public et ce qu'il dit sur internet, beaucoup plus à la dérive Ilias Panchard, conseiller municipal Vert lausannois

Pour savoir sur quoi se basent ces accusations, la RTS a demandé une autorisation de tournage lors des conférences de Louis Fouché, mais cette demande a été refusée par la présidente de Joy for the Planet, organisatrice de l’événement. Contacté, le docteur Louis Fouché accuse la RTS d’"abriter un réseau pédocriminel", une fausse information démentie formellement par le porte-parole de la RTS, Marco Ferrara: "Dire que la RTS est un réseau pédophile systémique est une affirmation complètement diffamatoire et inacceptable".

Fausses informations

La conférence d’Aubonne a finalement été publiée sur les réseaux sociaux deux mois plus tard. Le médecin y parle de peur et de dictature sanitaire, mais ne fait pas la promotion de médicaments interdits et selon les vérifications de la RTS, ses propos n’étaient pas de nature à perturber l’ordre public.

Cependant, de fausses informations ont été propagées, notamment au sujet des masques et de leur impact sur les nourrissons en salle d’accouchement. Selon le Dr Fouché, les bébés peuvent "mourir" s’ils ne trouvent pas les "yeux, le nez et la bouche" de leur mère à la naissance. Or, selon les vérifications réalisées par l’émission Vraiment, c’est faux sur le plan statistique.

Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (Insee), il n’y a eu aucun pic de mortalité constaté pendant la période du Covid chez les nouveau-nés en France. Même son de cloche sur le plan scientifique. Professeur à l'Université de Genève, Edouard Gentaz précise que les bébés s’adaptent au port du masque et vont utiliser "d’autres modalités sensorielles pour entrer en relation avec l’environnement, comme la voix, l’odeur et le toucher".

Accusations de complotisme

Pour Tristan Mendès France, membre de l'Observatoire du conspirationnisme et professeur associé à l'Université Paris-Cité, le phénomène qui entoure actuellement Louis Fouché est inquiétant. "Il a une capacité virale exceptionnelle et un taux d’engagement en ligne vraiment significatif", explique-t-il. "C’est une personne qui a tout le vernis et la crédibilité de quelqu’un qui travaille dans la santé et il utilise ce vernis pour pousser ses propres narratifs complotistes", analyse l'expert.

Nous avons besoin de gens qui pensent différemment, nous avons besoin de dissensus. Une société où tout le monde pense pareil, c'est une société qui amorce un déferlement totalitaire Louis Fouché

Ces accusations sont balayées par Louis Fouché, qui met en avant sa liberté d'expression. "Nous avons besoin de gens qui pensent différemment, nous avons besoin de dissensus. Une société où tout le monde pense pareil, c'est une société qui amorce un déferlement totalitaire", dit-il.

Cependant, ces propos ne convainquent pas Johann Dupuis, premier signataire de la lettre envoyée à l’exécutif de la ville de Lausanne et conseiller municipal Ensemble à Gauche. Il craint l’embrigadement de personnes fragiles. "C’est typiquement le type de personne qui va attiser le complotisme dans la population pour en tirer un bénéfice personnel. Notre but n’est pas de restreindre la liberté d’expression, ni de faire une chasse aux sorcières mais il faut maintenir la vigilance", réagit-il à l’enquête de la RTS.

"Comme souvent, il y a une grande différence entre les propos, plus posés et généraux, qu'il tient lors de conférences grand public et ce qu'il dit sur internet, beaucoup plus à la dérive, d'ailleurs souvent en s'associant à des personnages connu-e-s pour être des complotistes et/ou d'extrême droite assumée", déclare Ilias Panchard, conseiller municipal Vert à Lausanne et également cosignataire de la lettre. Ces deux élus rappellent l’importance de faire l’analyse des risques liés à ce type de conférence, car ils redoutent une montée de la réticence vaccinale en Suisse romande.

Effets secondaires des vaccins ARN

Dans un article publié en novembre 2023 sur ResearchGate, le docteur Louis Fouché accuse le vaccin Pfizer-BioNTech d’être potentiellement cancérigène. Il alerte alors sur les dangers d’effets secondaires graves pour toutes les personnes ayant reçu une ou plusieurs doses lors de la pandémie de Covid-19.

Le vaccin Pfizer présente selon lui "un problème sidérant", car il contiendrait une séquence du virus SV40 cancérigène. "Il ne devrait absolument pas y avoir besoin d’une telle séquence de virus cancérigène dans le vaccin", dénonce-t-il dans son rapport. Mais selon les vérifications de l’émission Vraiment, ces allégations ne sont absolument pas fondées scientifiquement.

"Cette publication n’a fait l’objet d’aucune relecture critique par les pairs", explique la doctoresse Alexandra Peters, responsable scientifique au Global Health Institute à l’Université de Genève. De son côté Pfizer dément également les conclusions de ce rapport écrit par Louis Fouché: "Aucune preuve ne vient étayer les allégations selon lesquelles le vaccin Covid-19 Pfizer-BioNTech contient de l'ADN plasmidique susceptible d'avoir un impact sur l'ADN d'une personne ou de constituer un risque théorique de cancer".

Le laboratoire ajoute que le SV40 est un virus naturel qui ne figure ni dans les matières premières, ni dans le produit final du vaccin. Sa porte-parole souligne également que "de petites quantités d’ADN résiduel peuvent être trouvées dans plusieurs vaccins approuvés, notamment les vaccins contre la grippe et l’hépatite, qui sont administrés dans le monde entier depuis plus de 30 ans".

Interrogé aux sujets de ces fausses informations, Louis Fouché déclare que "tous ceux qui ont essayé de tenir un propos contradictoire ont été taxés d’être conspirationnistes ou complotistes". "C’est délirant, tous les gens qui me connaissent savent d’où je viens et savent que c’est faux en réalité", se défend-il.

Cécile Tran-Tien