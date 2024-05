Les loisirs coûtent toujours plus cher en Suisse

Voyager coûte bien plus cher qu'avant la pandémie de Covid-19, selon les conclusions d'une recherche menée par le comparateur en ligne Comparis. L'étude conclut aussi que, de manière générale, les loisirs coûtent aujourd'hui à la population suisse presque 8% de plus qu'il y a cinq ans.

Restaurants, boissons alcoolisées, visites au musée, billets de concerts ou encore abonnements Swisscom et Sunrise TV... ces services ont coûté en avril en moyenne 1,2% de plus par rapport à la même période de l'an dernier, selon une étude Comparis qui a retenu une douzaine de catégories.

Mais, bien plus qu'une visite au zoo ou l'achat d'un magazine, ce sont les voyages qui menacent le budget des ménages suisses. En cinq ans, les prix des vols ont bondi d'un tiers, à cause de l'offre qui n'arrive plus à suivre la demande, entre manque de personnel et capacités insuffisantes.

L'augmentation des prix des loisirs est supérieure à celle des prix à la consommation sur le long terme, et son impact n'est pas négligeable. Les Suisses consacrent plus de 10% de leur budget à leur temps libre et aux divertissements.

Sujet radio: Katja Schaer

Adaptation web: vajo