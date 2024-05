Les turbulences imprévisibles pourraient se multiplier avec le changement climatique

Le bilan des turbulences soudaines et extrêmes mardi sur le vol de Singapore Airlines est d'un mort et de vingt passagers encore aux soins intensifs. Selon les experts, le changement climatique devrait accentuer le risque de ce phénomène météorologique difficilement prévisible.

Le Boeing 777 devait relier Londres à Singapour, mais après dix heures de vol, d'importantes turbulences ont provoqué une chute de près de 1900 mètres en moins de cinq minutes. L'avion a ensuite dû atterrir d'urgence à Bangkok.

Parmi les personnes hospitalisées, six sont soignées pour des blessures au crâne et au cerveau, 22 pour des blessures à la colonne vertébrale et 13 pour des blessures aux os, aux muscles et à d'autres endroits.

Si les accidents sont assez rares, les turbulences avec une intensité aussi "sévère" ont néanmoins augmenté, explique dans La Matinale Gérard Feldzer, expert en aéronautique. "D'abord, il y a beaucoup plus d'avions qu'avant, du temps de l'aéropostale (NDLR: créée dans les années 1920). Ensuite, les orages se sont développés en puissance et en fréquence."

Selon une étude britannique publiée l'année passée dans la revue Geophysical Research Lettres, le dérèglement climatique augmenterait le nombre de clear-air-turbulence (CAT), à savoir des "turbulences en air libre". Redoutées par les pilotes, ces turbulences sont difficiles à détecter, car elles n'ont pas d'indications visuelles, contrairement à celles qui sont liées aux phénomènes orageux.

Plus nombreuses et plus sévères

L'équipe scientifique de l'Université de Reading a calculé que le nombre de CAT sévères au-dessus de l'Atlantique Nord a augmenté de 55% entre 1979 et 2020. Les turbulences légères et modérées ont aussi augmenté, respectivement de 17% et 37%.

Ces perturbations sont provoquées par le choc entre des masses d'air chaud et d'air froid. "Avec le réchauffement climatique, les écarts de températures entre l'air chaud et l'air froid augmentent, ce qui provoque des ascendances et des descendances très fortes", détaille Gérard Feldzer.

"Vous êtes aspirés par le haut par une ascendance et c'est très désagréable, voire dangereux comme on l'a vu sur ce vol", poursuit l'expert. Les avions sont néanmoins conçus pour résister à ces turbulences, même sévères. Les blessures peuvent par ailleurs être évitées avec le port de la ceinture.

Sujet radio: Miruna Coca-Cozma

Version web: asch