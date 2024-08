Podcast - Pourquoi tant de femmes congèlent leurs ovocytes?

De plus en plus de femmes choisissent de congeler leurs ovoyctes afin de reporter de plusieurs années un projet de maternité. Entre 2019 et 2021, la demande a même doublé en Suisse. Le Point J se demande en quoi consiste cette méthode et ce qui la rend si populaire.

"Il y a une évolution au niveau de la société: une émancipation féminine et une possibilité d'avoir accès à la contraception pour retarder la construction d'une famille. Et dans le même temps, la procréation médicalement assistée, qui est un domaine médical encore relativement jeune, s'est mise en place, et permet de proposer ce type de préservation de la fertilité", explique Alexandra Ambrosetti, médecin spécialiste de la reproduction au sein du groupe public-privé FertiGenève. En effet, les femmes ont des enfants plus tard qu'il y a 30 ou 50 ans, mais le phénomène de vieillissement ovocytaire reste le même. Théoriquement avec des ovocytes d'une femme jeune, on peut faire des grossesses à presque tous les âges si on a un utérus intact Alexandra Ambrosetti, médecin spécialiste de la reproduction Quelles sont les principales motivations des patientes? Comment fonctionnent la stimulation ovarienne et la vitrification? Quelles sont les limites législatives ou éthiques au report de la maternité en Suisse? >> Ecouter l'épisode du Point J : Pourquoi de plus en plus de femmes congèlent leurs ovocytes ? / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00 Jessica Vial et l'équipe du Point J