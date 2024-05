Le m3 reliera directement la gare de Lausanne à Chauderon, sans arrêt au Flon

Le métro m3 constitue bien la meilleure solution pour répondre aux besoins de mobilité entre la gare de Lausanne et le nord-ouest de la ville, confirment jeudi le Canton de Vaud et ses partenaires. Son tracé a cependant été revu et reliera directement la gare CFF à Chauderon. Le coût total va presque doubler.

En avril dernier, face aux retards annoncés du chantier de la gare de Lausanne, le Canton de Vaud, les Transports publics lausannois (TL) et la Ville de Lausanne avaient mis en place une "task force" chargée d'optimiser et d'assurer la réalisation des projets de métros m2 et m3.

Ils confirment jeudi dans un communiqué que "le métro m3 constitue la meilleure solution pour répondre aux besoins de mobilité entre la gare de Lausanne et le nord-ouest de la ville, en plein développement", notamment avec l'écoquartier des Plaines-du-Loup et le stade de la Tuilière. Le tracé du nouveau métro sera en revanche modifié et reliera directement la gare de la capitale vaudoise à Chauderon.

Le nouveau tracé du m3. [Canton de Vaud]

Chauderon, nouveau pôle majeur

Alors que les deux projets m2 et m3 étaient à l'origine liés, le m3 sera finalement construit pour lui-même et son tracé sera décalé à l'ouest du tunnel actuel entre Gare et Flon, dans le futur tunnel à double voie initialement prévu pour le m2.

"Nous avons décidé de déconnecter ces deux lignes afin de simplifier un projet techniquement très ambitieux et de réduire certains risques géologiques et d'interruption de longue durée du m2 pendant les travaux, dus à la connexion physique entre les deux lignes", a affirmé la conseillère d'Etat Nuria Gorrite, devant la presse à Lausanne.

En reliant directement le m3 de la gare à Chauderon, nous délestons la station historique du Flon, en la décloisonnant, et même le m2 à la station de la gare Nuria Gorrite

Le m3 reliera directement la gare à Chauderon, sans arrêt au Flon. La Canton, la Ville et les TL souhaitent ainsi créer un nouveau pôle de mobilité. Il y en aura désormais trois, combinant les différents modes de transports publics avec des liaisons métro, trains et bus: le pôle Gare (m2/m3/CFF/bus), le pôle Flon (m1/m2/LEB/tram) et le pôle Chauderon (m3/LEB/BHNS/bus/tram).

"En reliant directement le m3 de la gare à Chauderon, nous diminuons le temps de parcours Blécherette-Gare, nous délestons la station historique du Flon, en la décloisonnant, et même le m2 à la station de la gare", a expliqué Nuria Gorrite. Le Flon n'est pas la destination finale de nombreux passagers, a-t-elle rappelé.

Tinetta Maystre, presidente du Conseil d'administration des TL, Florence Germond, municipale lausannoise, Olivier Francais, representant des experts et Nuria Gorrite, conseillere d'Etat, le 23 mai 2024. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Deux milliards de francs

Si l'estimation des coûts a pu être réduite de 370 millions de francs par rapport au projet initial, le coût total de la modernisation du m2 et la construction du m3 passe presque du simple au double, soit de 1,1 milliard (estimé en 2018) à 2 milliards de francs aujourd'hui, a annoncé Nuria Gorrite. La ministre a invoqué la complexité des projets, l'évolution des normes et l'allongement des procédures pour justifier cette hausse "importante".

A ce jour, trois étapes de financement ont été acceptées par le Grand Conseil (18,9 millions en 2016, 154 mio en 2019 et 320 mio en 2022). Les crédits de la troisième étape n'ont pas encore été entamés. Cette réorientation des projets fera l'objet de nouvelles demandes auprès du Grand Conseil. La priorité sera donnée au m2 s'agissant des demandes de financement.

Aucun calendrier

Les différents responsables n'ont pas trop voulu s'avancer sur les délais des travaux. Toutefois, selon les tl, le m2 modernisé pourrait être opérationnel en 2031 – et fera face uniquement à des interruptions durant certains week-ends et la nuit.

Quant au m3, la demande de concession pourrait intervenir cette année encore, puis la mise à l'enquête à fin 2025 ou début 2026, selon l'ancien conseiller aux Etats et ex-municipal lausannois Olivier Français, l'un des trois experts de la "task force". Restant lié aux travaux de la place de la gare, le m3 pourrait être prêt au mieux en 2034 et sinon à l'horizon 2037, a estimé David Fattebert, directeur régional des CFF pour la Suisse romande, invité à la conférence de presse.

edel/vajo avec ats