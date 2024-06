La fête fédérale de gym de Lausanne se déroulera sur 48 sites et accueillera 70'000 gymnastes en 2025

A une année jour pour jour de la 77e Fête fédérale de gymnastique à Lausanne, le comité d'organisation a dévoilé mercredi les contours de la manifestation. La capitale vaudoise accueillera quelque 70'000 gymnastes et 300'000 visiteurs du 12 au 22 juin 2025 sur un total de 48 sites.

"Ce sera une magnifique fête populaire, festive et sportive qui verra toute la Suisse de la gymnastique venir à Lausanne", s'est réjouie Emilie Moeschler, la municipale lausannoise en charge des Sports.

L'accès à tous les 140 concours, les cérémonies d'ouverture et de clôture, sera gratuit. Un total de 22 disciplines, réparties sur 48 sites et avec pas moins de 4000 juges, seront représentées.

Un budget de 25 millions

Cette édition 2025 de la Fête fédérale de gymnastique, qui a lieu tous les six ans, sera répartie dans trois "quartiers": la Ville (Pontaise, Beaulieu, Bergières, Montbenon et Flon), le Lac (Chavannes, Dorigny, Vallée de la Jeunesse, Coubertin et Vidy) et la Fête (Bellerive, place de la Navigation et Ouchy).

"Ce sera un sacré défi de prendre place au coeur d'une ville de la taille de Lausanne", a confié dans le 12h45 le président du comité d’organisation Gaël Lasserre. Il faudra donc une bonne coordination pour que les services de la ville et les transports puissent continuer à fonctionner. "Lausanne ressemblera à une invasion de couleurs, d'énergie, de passion avec des gens partout pour se rencontrer, pour faire du sport, pour faire la fête. Ce sera un moment hors du temps, hors normes", a-t-il ajouté.

Le budget total est de 25 millions de francs. Entre 4000 et 5000 bénévoles sont recherchés.

