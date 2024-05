Peine alourdie en appel pour l'ex-entraîneur de foot junior condamné pour pédophilie à Neuchâtel

Un avocat qui entraînait des juniors de football à La Chaux-de-Fonds a été condamné vendredi par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois à 34 mois de prison, dont 12 mois ferme pour notamment des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. La peine a été alourdie en appel.

"Le prévenu a développé une activité criminelle importante avec de nombreux actes, plusieurs victimes et cela malgré plusieurs alarmes", a déclaré le président de la Cour Emmanuel Piaget. Pour le juge, l'accusé a fait preuve de déni et n'a pas pris conscience de l'impact de ses actes.

Un traitement psychiatrique ordonné

Le jugement est assorti d'une interdiction à vie d'exercer au niveau professionnel et non professionnel avec des mineurs ainsi que d'une injonction à la poursuite d'un traitement psychiatrique. Outre les actes d'ordre sexuel avec mineurs, le prévenu a été jugé coupable de contrainte, de contrainte sexuelle et de voies de fait.

En première instance, le notable avait écopé 22 mois de prison avec sursis durant trois ans.

ats/fgn