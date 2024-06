Les Chaux-de-Fonniers ne veulent pas de la politique de stationnement

La Chaux-de-Fonds (NE) va rester un eldorado pour automobilistes. La population a balayé dimanche la nouvelle politique de stationnement, qui avait pour objectif de réduire le trafic interne par la pose d'horodateurs et le partage de la ville en huit zones bleues.

Les citoyens chaux-de-fonniers ont dit "non" à 76,51% à un crédit de 1,75 million de francs pour modifier la politique de stationnement. Ils ont également refusé à 75,66% le changement du règlement communal sur le stationnement à usage public. Le taux de participation s'est élevé à environ 42%.

"Le Conseil communal prend acte avec regret du résultat de la votation. Il reprendra les réflexions afin de proposer des solutions différentes aux problématiques constatées", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Pour "favoriser la mobilité douce"

Fruit de plus de deux ans de travaux et de la concertation de trois commissions, "la nouvelle politique avait pour objectif de clarifier le stationnement, réviser le régime des parkings, favoriser les transports publics et la mobilité douce ainsi que maîtriser l'augmentation du trafic interne", a rappelé l'exécutif.

Les mesures prévues portaient sur la création de parkings de quartiers, le passage du périmètre urbain en zone bleue et sa segmentation en huit zones ainsi que la conversion de l'offre au centre-ville en parcage contre paiement (horodateurs). Cette nouvelle politique devait inciter la population à mieux utiliser les transports publics, en améliorant les cadences de certaines lignes.

Référendum de la droite

Cette modification de la politique de stationnement avait été acceptée par la majorité de gauche du Conseil général le 14 novembre 2023. Le Centre, le PLR, l’UDC et le PVL avaient déposé en janvier un référendum car selon eux, le projet générait de nombreux problèmes pour les habitants, qu'ils soient d'ordre organisationnel ou financier.

Les référendaires n'étaient pas contre l'amélioration d'une signalisation rendant plus claire le stationnement, mais s'opposaient au partage de la ville en zones. Ils souhaitaient notamment attendre que le contournement routier de la ville soit réalisé pour réévaluer la situation.

Le TCS n'a pas soutenu le référendum. Dans une récente interview à Arcinfo, son président de section David Erard avait déclaré que le trafic interne à la ville est au-dessus de 70% et la tendance va se poursuivre. Selon lui, "il faut absolument trouver une solution" car les tunnels de contournement ne vont pas régler les problèmes engendrés par les pendulaires internes.

Pas de deuxième macaron

Actuellement, pour 40 francs par an, les Chaux-de-Fonniers peuvent se garer indéfiniment dans n’importe quel quartier entourant le centre-ville. La Chaux-de-Fonds aurait été la seule ville à proposer un 2e macaron, hors zone de résidence, pour 750 francs. Des cartes de stationnement à la journée (12 francs) ou demi-journée (6 francs) étaient aussi prévues.

Dans les autres villes romandes, le macaron pour la zone de résidence coûte 240 francs à Neuchâtel, 396 francs à Fribourg ou 960 francs à Nyon (VD).

