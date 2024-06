Unia dénonce "des dizaines" de cas de harcèlement chez Rolex à Genève

Contacté par AWP, Rolex a réagi aux accusations d'Unia en expliquant qu'"après avoir fait le constat de dysfonctionnements dans l'un de ses services, le groupe a immédiatement pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme à la situation".

"Les mesures prises ont entraîné des ruptures de contrat à différents niveaux de la hiérarchie y compris les plus élevés. Elles ont abouti à la réorganisation complète du service concerné", a déclaré une porte-parole.

"Selon ses règles strictes, Rolex a procédé à des licenciements justifiés et en a informé l'OCIRT", a-t-elle ajouté. La marque précise "collaborer activement à l'heure actuelle avec l'OCIRT sur des démarches de prévention et mettre tout en œuvre pour ne plus avoir à prendre de telles mesures à l'avenir".