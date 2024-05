Les enseignants genevois expriment leur colère contre la conseillère d'Etat Anne Hiltpold

Plus de 1000 enseignants et enseignantes genevois ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils s'inquiètent des méthodes de leur cheffe, la conseillère d'Etat Anne Hiltpold. Et ils demandent que l'élue libérale-radicale défende mieux la corporation.

La lettre ouverte, qui circule depuis samedi dernier et qui sera remise prochainement à Anne Hiltpold, est intitulée "Soutien à vos collaboratrices et collaborateurs", mais en réalité il s'agit plutôt d'une offensive à l'encontre de la magistrate.

Les enseignants reprochent à la conseillère d'Etat en charge du Département de l'instruction publique (DIP) une succession d'interventions médiatiques qui dénigrent leur profession. Et de ne jamais défendre l'institution lorsqu'elle est attaquée. Comme lorsqu'un député UDC a déclaré sur la télévision régionale Léman Bleu que le DIP est "une fabrique à crétins" et qu'elle n'a pas réagi publiquement. Un silence coupable aux yeux des signataires de la lettre.

Ceux-ci jugent également qu'Anne Hiltpold est déconnectée du terrain. Par exemple, elle s'est publiquement opposée aux classes mixtes et elle a déclaré que si mélanger les moins bons élèves avec les meilleurs aidait vraiment à progresser, cela se saurait. Les syndicats d'enseignants soutiennent, au contraire, que les bienfaits des classes mixtes sont scientifiquement prouvés.

"La fête des gens qu'on aime"

Enfin, il y a eu ce recadrage public, au mois d'avril, dans l'affaire de la fête des mères à l'école primaire de Lully. Le directeur de cette école de la campagne genevoise avait décidé de remplacer la fête des mères par "la fête des gens qu'on aime".

Dans sa lettre, ce directeur motivait son choix par une volonté de "s'inscrire dans la mouvance traitant de l'égalité des genres et de l'égalité femme-homme". Le sang de la magistrate n'a fait qu'un tour et l'école a été sommée de revenir en arrière, ce qu'elle a fait. Dans les médias, Anne Hiltpold a dénoncé une forme de militantisme de la part de certains enseignants.

Ces derniers ont mal réagi à cette critique. Ils reprochent à l'élue PLR un mélange de méconnaissance et une forme de mépris, notamment avec l'usage du mot militantisme. Car, dans les faits, cette fête "des gens qu'on aime" est une pratique répandue à Genève et ailleurs. Selon les enseignants et enseignantes, elle permet de prendre en compte les familles monoparentales, homoparentale ou tout simplement les enfants qui n'ont pas ou plus de parents.

Les syndicats ont refusé de répondre aux questions de la RTS parce que la lettre n'a pas encore été officiellement remise à la magistrate. Mais on sent un profond malaise, et ce depuis le début de son mandat. En février, le personnel du secondaire s'était aussi mis en grève pour protester contre son projet d'augmenter les heures d'enseignement sans réelle consultation. Et d'une manière générale, les enseignants disent ressentir une forme de dénigrement de la part de la magistrate et une volonté de les mettre au pas.

Une démarche jugée "curieuse" par Anne Hiltpold

Interrogée dans Forum, Anne Hiltpold dit entendre ces protestations, mais les comprendre "moyennement". La magistrate rappelle qu'elle rencontre régulièrement les syndicats, et pas plus tard que la semaine passée. Et de préciser que la lettre ouverte date du 13 mai, jour où elle les a rencontrés durant deux heures et demie.

La conseillère d'Etat dit ainsi trouver la démarche de la lettre ouverte curieuse, car elle a discuté de ces reproches avec les syndicats et leur a expliqué sa position. "Soit on discute et on est dans une forme de partenariat social, soit on fait des choses dans le dos, comme avec cette lettre."

Anne Hiltpold explique aussi que certains propos incriminés ont été tenus par des députés sur des plateaux de télévision dans des débats auxquels elle ne participait pas. Elle précise qu'elle n'adhère "pas du tout" aux propos du député sur la "fabrique à crétins", mais qu'elle n'était pas présente quand il les a tenus. "On ne peut pas être responsable de tous les propos qui sont tenus par tous les députés, toute la population. Il y a des gens qui sont très véhéments, très vindicatifs sur les réseaux sociaux, sur les commentaires dans les journaux en ligne. Je le déplore parce qu'on sent vraiment un climat très délétère."

La cheffe du DIP précise aussi qu'il est normal qu'il y ait des désaccords et que beaucoup de personnes l'ont aussi remerciée pour son travail, se disant très heureuses de ce qu'elle apporte au département. Elle dit n'avoir jamais voulu dénigrer les enseignants et avoir "tapé du poing sur la table" qu'une seule fois, au moment de la polémique sur la fête des mères. Elle assure avoir alors eu une discussion avec le directeur de l'école, qui a compris sa position, puis avec les syndicats. "J'ai simplement réagi sur cette façon d'amener les choses qui était pour moi du militantisme et qui était maladroite."

>> L'interview d'Anne Hiltpold dans Forum : Quelle réponse face à la défiance des enseignants genevois? Interview d’Anne Hiltpold / Forum / 5 min. / hier à 19:00

Sujet radio: Mohamed Musadak

Adaptation web: Frédéric Boillat