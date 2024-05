Winterthour a réussi à produire plus d’électricité qu’elle n’en a consommé

Dimanche, pendant une courte période, la sixième ville du pays a réussi à générer un surplus d’électricité. L'événement est historique pour une ville de cette taille en Suisse, et surtout, c’est un grand pas vers la transition énergétique.

Certes, dimanche, les entreprises étaient à l’arrêt et la météo était particulièrement favorable. Néanmoins, Winterthour n’avait jamais connu une telle situation depuis l’avènement de l’électricité, il y a un siècle.

La ville zurichoise, peuplée de 115'000 habitants, a réalisé cette prouesse d'autosuffisance énergétique en utilisant uniquement de l’électricité produite sur son territoire, grâce à la centrale d’incinération des déchets et aux panneaux solaires installés sur ses toits.

Jeudi, dans la Matinale de la RTS, Rolf Sorg, responsable du secteur électricité et télécommunications des Services industriels de Winterthour, souligne que l’essor rapide du photovoltaïque devrait encore améliorer ces résultats. Selon lui, au cours des trois dernières années, la ville a connu une croissance annuelle de 50% des nouvelles installations solaires. "A ce rythme, d’ici deux ans au maximum, nous devrions être en mesure, y compris la semaine, de produire plus d’électricité que la ville n’en a besoin pendant la journée", déclare-t-il.

Véritable jalon de la transition énergétique

Selon François Vuille, délégué du canton de Vaud à la transition énergétique, cet événement est plus qu’un symbole. Il représente un véritable jalon vers la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. "Il est extrêmement réjouissant de constater que cela peut se produire aujourd’hui, non pas dans une petite commune, mais dans une grande ville", affirme-t-il.

François Vuille souligne qu'il est important de comprendre que cette surproduction en une journée ne signifie pas une autarcie énergétique pour la ville. Cela soulève la question du stockage. Avec sa surproduction diurne, Winterthur rencontre le même défi que l’ensemble du continent européen: la nécessité de stocker l’électricité pour pouvoir la réutiliser pendant la nuit et durant la saison hivernale.

Sujet radio: Stéphane Deleury

Adaptation web: Miroslav Mares