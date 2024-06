Un Parc naturel régional verra le jour dans la vallée du Trient

Le projet de Parc naturel régional d'importance nationale de la vallée du Trient (VS) a été largement accepté en votation dimanche par les sept communes concernées. Le fruit d'un processus de six ans.

Les citoyens se sont prononcés sur le contrat qui lie pour dix ans les communes impliquées à l'Association du Parc naturel régional de la vallée du Trient, de l'Arpille à la Cime de l'Est. Le "oui" l'a emporté dans toutes les communes, à savoir Evionnaz (84%), Finhaut (84%), Martigny-Combe (79%), Salvan (84%), Saint-Maurice (87%), Trient (81%) et Vernayaz (87%), ont communiqué ces dernières. La participation s'est élevée entre 45% et 65% environ selon les communes.

Ce contrat définit le périmètre du parc, qui s'étend sur 222 kilomètres carrés, les objectifs stratégiques, l'organisation et les obligations financières. La votation est une étape décisive vers l'obtention du label de Parc naturel régional d'importance nationale.

Dizaines de projets

Le projet était soutenu par les exécutifs des sept communes partenaires. Il n'a pas suscité de controverse, ni engendré de groupe d'opposants constitué, contrairement au projet de parc naturel régional du Val d'Hérens, finalement rejeté en votation en 2011.

Après une phase d'étude et de planification, les communes ont obtenu fin 2021 le label "candidat" Parc naturel régional d'importance nationale délivré par la Confédération. Depuis, elles ont développé 41 projets pour le développement économique et durable de la région dans des domaines tels que la biodiversité, l'agriculture, le tourisme ou encore l'éducation, et 37 nouveaux projets devraient voir le jour ces prochaines années.

1,25 million de francs

Le budget du parc pour la période 2025-2035 s'élève à 1,25 million de francs. Les communes prennent en charge 16% du montant, la Confédération 50%, le canton 25% et des tiers 9%.

Un Parc naturel régional se distingue par une faible densité d’occupation et un important patrimoine naturel et culturel. A ce jour, deux parcs ont obtenu le label en Valais - la vallée de Binn et Pfyn-Finges; au total en Suisse il en existe vingt, Trient compris.

ats/juma