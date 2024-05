La parade annuelle des bateaux de la CGN attire 10'000 personnes sur la Riviera

Les quais de Vevey et de La Tour-de-Peilz (VD) ont accueilli 10'000 personnes dimanche lors de la Parade navale 2024 de la CGN. Quelque 1500 passagers ont pu embarquer sur les bateaux Belle Epoque qui ont évolué sur le Léman.

La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) s'est dite honorée de présenter sa chorégraphie pour la première fois dans deux villes.

Cette chorégraphie navale a été imaginée et dirigée par le premier capitaine Alex Beauval, aux commandes du bateau "Vevey". Après 45 minutes de navigation au large, le spectacle s’est poursuivi aux abords des quais. Au total, la Parade a duré une heure trente et s’est terminée par les traditionnels coups de sifflet des navires.

L'"Italie", le "Savoie", le "Vevey", "La Suisse" et le "Montreux" au large de Vevey lors de la Parade navale de la CGN le 26 mai 2024, devant la Dent de Jaman et les Rochers de Naye. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Cinq bateaux présentés

L'édition 2024 a rassemblé le "Montreux" (1904), le "Vevey" (1907), l'"Italie" (1908), "La Suisse" (1910) et le "Savoie" (1914), soit cinq des huit bateaux Belle Epoque en service. L'un des trois bateaux qui n'a pas fait la parade, le Simplon, accidenté en mars à Cully (VD), est en réparation à Lausanne.

>> Lire à ce sujet : Un groupe d'experts indépendants enquêtera sur les déboires du "Simplon"

Le neuvième bateau encore existant, le Genève, fait office de lieu d'accueil associatif dans la rade genevoise et n'est plus en état de naviguer. Lancé en 1896, il est le plus ancien bateau à vapeur de la Belle Epoque en Suisse.

Le "Genève" amarré devant le jet d'eau en 2023 [CC BY-SA 4.0 - Arnaud 25]

