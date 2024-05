Six femmes accusent le comédien Edouard Baer d'agressions sexuelles

Le comédien français Edouard Baer est accusé par six femmes d'agressions sexuelles. Des attouchements et baisés forcés qui auraient eu lieu dans un cadre professionnel. Cette nouvelle affaire s'ajoute aux nombreuses autres révélées ces derniers mois dans le monde du cinéma alors que le Festival de Cannes touche à sa fin.

Dans une enquête de Mediapart et de Cheek Magazine, ces six femmes décrivent des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles commis entre 2013 et 2021. L’homme de cinéma, théâtre et radio aurait eu des paroles déplacées, mais aussi commis des attouchements non consentis sur les seins.

Ces femmes dans la vingtaine au moment des faits sont journalistes, assistantes ou membres de son public. L'une d'elles soupçonne d'avoir été écartée par Radio Nova après avoir éconduit l’animateur.

Le comédien s’est excusé. "Je n’ai jamais cherché à heurter ces femmes intentionnellement, mais je n’ai pas eu l’intelligence de le comprendre. Je leur présente toutes mes excuses", a-t-il écrit. Aucune plainte n’a été déposée.

Le Festival de Cannes en arrière-fond

Cette énième affaire éclate alors que le Festival de Cannes s'achève ce samedi. Si certains avaient prédit que le mouvement #MeToo aurait coloré cette édition, aucun grand déballage n'a eu lieu.

L’ouverture du Festival a été marquée par la présentation du court-métrage "Moi aussi" de Judith Godrèche. L’actrice et réalisatrice devenue symbole de #MeToo dans le cinéma français avait pris la tête du mouvement de protestation contre le président du Centre national du Cinéma Dominique Boutonnat. Si ce dernier est accusé d’agressions sexuelles contre son filleul et sera jugé en juin, il est toutefois resté en poste en dépit du profond malaise dans ce milieu.

Alexandre Habay/fgn