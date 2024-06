Le fils du président Joe Biden reconnu coupable de détention illégale d'une arme

Le procès de Hunter Biden a ravivé le souvenir de ses addictions sur lesquelles l'accusation est revenue en détails. Au procès, les procureurs ont utilisé des extraits de l'autobiographie de Hunter Biden, "Les Belles Choses".

Il y raconte ne s'être jamais remis de la mort en 2015 de son frère Beau Biden, des suites d'un cancer du cerveau à 46 ans. Les deux frères avaient survécu en 1972 à un accident de voiture ayant tué leur mère et leur petite soeur. Hunter Biden décrit aussi sa descente aux enfers, ses errances en quête de drogue autour de supérettes miteuses et ses tentatives ratées de désintoxication de 2015 à 2019.



En 2018, il vivait une histoire sentimentale avec la veuve de son frère, Hallie Biden. C'est elle qui avait découvert le revolver et l'avait jeté à la poubelle.



Hallie Biden ainsi que la première épouse de Hunter Biden et une ex-petite amie qu'il fréquentait en 2018 ont toutes confirmé au procès ses problèmes d'addiction.