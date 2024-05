L'assemblée de l'OMS doit décider de l'avenir des négociations sur un plan pandémies

Les 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se retrouvent lundi à Genève pour une Assemblée mondiale de la santé, qui devra décider de poursuivre ou non les négociations pour la préparation aux prochaines pandémies.

La réunion sera ouverte par la conseillère fédérale en charge de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider. Malgré leurs efforts jusqu'à la dernière seconde, vendredi passé, les Etats n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente dans les négociations pour un accord international contraignant dans le délai de deux ans qui avait été établi.

En effet, en décembre 2021, alors que le monde luttait contre le Covid-19, l’Assemblée mondiale de la santé avait chargé les négociateurs de rédiger un instrument international afin "de renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies".

Deux ans plus tard, toujours rien. Lundi dans La Matinale, l'expert en santé globale Michel Kazatchkine estime qu'il s'agit d'un échec: "Il y a un contraste considérable entre l'urgence à faire en sorte qu'aucune nouvelle pandémie ne survienne (…) et le fait que les négociations patinent et n'ont pas abouti après deux ans."

Un dialogue qui devrait continuer

Les Etats membres de l'OMS devraient désormais valider une feuille de route pour poursuivre le dialogue. Mais les Etats du nord et du sud divergent encore sur les questions de financement, sur les modalités pour une répartition équitable des vaccins et autres technologies à l'avenir, ou encore sur le partage rapide des informations sur les prochains virus. L'objectif, à l'origine, était d'éviter de répéter les atermoiements ou les inégalités observées pendant l'épidémie de coronavirus.

Lors de la pandémie, les pays du sud avaient notamment réclamé un meilleur accès aux vaccins. Cela avait donné lieu au dispositif Covax, qui avait rencontré des retards et des problèmes de livraison.

Aujourd'hui, les pays dotés d'une importante activité pharmaceutique souhaitent protéger l'innovation de leurs entreprises, tout en contribuant aux efforts communs. Pas suffisant, selon les ONG, qui demandent un véritable transfert de technologies obligatoire.

Un Etat d'urgence pandémique

Les membres de l'OMS devraient par ailleurs encore approuver la poursuite des discussions sur les amendements au Règlement sanitaire international (RSI) pour la réponse aux crises internationales de santé, qui date de 2005. Celui-ci avait largement été remis en cause par certains Etats pour son inefficacité au moment de la pandémie.

Des accords de principe ont été atteints sur de nombreuses questions, mais des problèmes subsistent. Principale innovation, une nouvelle "urgence pandémique" pourra être décrétée par le directeur général de l'OMS selon des critères communs. Cet ajout permettra d'activer les dispositifs prévus dans un futur accord contre les pandémies lorsque celui-ci sera en vigueur.

