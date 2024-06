Des fruits moches, un tabouret en pomme de terre et des bouquetins acrobates

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

"Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux." La citation est de Samuel Beckett et orne depuis des années le bras gauche de Stan Wawrinka. Une manière de valoriser l'échec, de le célébrer, afin de mieux s'en inspirer et de rebondir. Une philosophie toujours plus populaire et qui a inspiré 2 auteurs neuchâtelois.

La vente des fruits et légumes "moches" pour lutter contre le gaspillage alimentaire / Couleurs d'été / 2 min. / jeudi à 19:00

Des fruits moches mais bons

Donner une deuxième vie aux fruits et légumes moches. C'est le concept développé par une entreprise neuchâteloise qui propose des paniers composés de denrées refusées par les supermarchés à cause de leur apparence ou leur taille... mais qui sont tout aussi bons à consommer que les autres.

RTS - RTS Eurêka - Le recyclage de la pomme de terre en bois et plastiques biodégradables / Eureka / 2 min. / le 10 juin 2024

Un tabouret en pommes de terre

Saviez-vous qu'on pouvait transformer les épluchures de pommes de terre en matériau de construction? Un créateur lausannois s'en sert même pour fabriquer des tabourets au look joliment design. Et quand ils sont usés - ou que vous en avez marre - vous pouvez les découper et en faire du bois de chauffage.

Rencontre avec les bouquetins funambules du barrage de Salanfe en Valais / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

Des bouquetins sur le barrage

C'est un ballet aussi acrobatique que surréaliste. Depuis quelques semaines, des bouquetins escaladent le barrage de Salanfe en Valais. La raison? Les bêtes sont en quête de sels minéraux et du salpêtre suinte de l'imposant mur de béton. Et comme leurs sabots leur permettent de tenir en équilibre, le spectacle en est plus fascinant encore.

>> En savoir plus : Un troupeau de bouquetins escalade le barrage de Salanfe pour un pique-nique acrobatique

MIT Self-Assembly Lab x Ministry of Supply - DR Eurêka - Une robe qui s’adapte à notre morphologie / Eureka / 2 min. / jeudi à 06:48

Une robe qui s'adapte à votre taille

Imaginez, ne plus avoir besoin de regarder la taille d'une robe avant de l'acheter, ni même de l'essayer, et qu'elle vous aille comme un gant. C'est possible grâce à l'impression 4D. Ou comment créer des vêtements avec du fil actif qui, une fois chauffé, rétrécit, pour épouser les contours de la silhouette de celle ou celui qui les portent.

>> En savoir plus : Une robe futuriste qui s'adapte à toute morphologie testée aux États-Unis

L’épopée 94, la Suisse à la Coupe du Monde / Histoire vivante / 51 min. / le 26 mai 2024

L'épopée de la Nati en 1994

Bregy, Sutter, Pascolo ou encore Chapuisat. Si ces noms vous sont familiers, c'est que vous avez un peu plus de trente ans et que vous avez vibré pour les exploits de la Nati en 1994. Un documentaire revient sur cette épopée, lorsque l'équipe suisse de football dirigée par Roy Hodgson s'était qualifiée pour sa première Coupe du monde en 28 ans.

Et sinon, il devrait (enfin) faire beau cette semaine. Et ça tombe bien, puisque l'été commence. Et avec lui, les tubes de saison. En attendant de voir sur quoi on dansera cette année, je vous propose un petit florilège de tubes d'autres étés, d'avant les Lambada et autre Macarena , quand l'art du slow et de la ritournelle était encore artisanal et que le succès venait un peu par hasard.

Bonne écoute, belle semaine et à lundi prochain!