Finie la soute: une compagnie aérienne propose aux chiens de voyager en cabine

Jeudi, la compagnie aérienne américaine BARK Air a inauguré son tout premier vol pour chiens de New York à Los Angeles. Accompagnés de leur maître, les canidés ont été choyés dans ce vol de luxe qui affichait complet.

Le concept a été imaginé par Matt Meeker, fondateur de BARK ("aboyer" en anglais). Les difficultés à transporter son dogue allemand lui ont donné l'idée de faciliter les déplacements en avion avec les chiens. "Je ne pouvais pas voyager avec lui sur de longues distances", explique le directeur de BARK, déjà à l'origine de BarkBox, un système d'abonnement mensuel à des produits pour chiens.

Vols adaptés aux chiens

Les petits avions de BARK Air ne transportent pas plus d'une quinzaine de passagers. [Reuters - Eduardo Munoz]

BARK Air bichonne les animaux de compagnie et leurs propriétaires avant même le décollage. Il leur est proposé de se retrouver une heure avant le départ dans une salle d'attente remplie de friandises afin de pouvoir socialiser avec les autres passagers. Le check-in et le contrôle de sécurité sont quant à eux "simples et efficaces", promet BARK Air.

"Nous adaptons tout au chien en essayant de réduire son anxiété et son stress, afin qu'il vive l'expérience la plus confortable et la moins angoissante possible dans un avion", explique Matt Meeker.

A bord, tout est également prévu pour assurer une expérience "première classe". Les petits avions, qui ne transportent pas plus d'une quinzaine de passagers canins, sont équipés d'un espace de jeu et d'un coin toilettes et sont parfumés de phéromones et d'essence de lavande pour calmer les plus anxieux. Quant au menu, il propose friandises, bouillon de viande et même du "doggie champagne".

Forte demande

Le premier vol entre New York et Los Angeles a affiché complet, malgré son prix élevé. Il faut compter 6000 dollars pour une personne et un chien pour un vol intérieur et 8000 pour un vol international. BARK Air assure actuellement des liaisons entre New York, Los Angeles et Londres, mais prévoit déjà d'ajouter d'autres destinations telles que Paris, Milan ou Chicago, en raison de la forte demande.

Selon Matt Meeker, les prix pourraient diminuer à l'avenir, même si les prochains vols prévus sont, eux aussi, pleins. Les adeptes ne manquent pas en effet. On estime que, rien qu'aux Etats-Unis, deux millions d'animaux de compagnie voyagent en avion chaque année et les chiens comptent pour près de deux tiers des animaux qui voyagent dans le monde.

Sujet radio: Katja Schaer

Adaptation web: Emilie Délétroz avec Reuters